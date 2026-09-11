Mascotte pak keert terug in Crash Bandicoot 30th Anniversary

Crash Bandicoot is dertig jaar! Hoewel de bandicoot, oftewel een buideldas, momenteel in zijn dirty thirties zit, is hij nog altijd even frivool als een 18-jarige. Zo zien we in onderstaande video hoe het mascottepak terugkeert voor een potje Fortnite (waarbij de controller overigens uit staat).

Ergens is het een lichte slap in the face, maar Crash Bandicoot viert momenteel zijn verjaardag in Fortnite. Dit uiteraard ter promotie van de Crash-skin die onlangs in de game is verschenen. Toch zien we een leuke comeback van het iconische mascottepak. Dit pak kwam eind jaren 90 menigmaal voorbij, zoals te zien is in onderstaande throwback waarin Naughty Dog's personage de confrontatie met Nintendo opzoekt.

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Anyway, van harte, Crash! Dat we maar spoedig een nieuw deel binnen de iconische franchise mogen krijgen!