Mascotte pak keert terug in Crash Bandicoot 30th Anniversary
Crash Bandicoot is dertig jaar! Hoewel de bandicoot, oftewel een buideldas, momenteel in zijn dirty thirties zit, is hij nog altijd even frivool als een 18-jarige. Zo zien we in onderstaande video hoe het mascottepak terugkeert voor een potje Fortnite (waarbij de controller overigens uit staat).
Ergens is het een lichte slap in the face, maar Crash Bandicoot viert momenteel zijn verjaardag in Fortnite. Dit uiteraard ter promotie van de Crash-skin die onlangs in de game is verschenen. Toch zien we een leuke comeback van het iconische mascottepak. Dit pak kwam eind jaren 90 menigmaal voorbij, zoals te zien is in onderstaande throwback waarin Naughty Dog's personage de confrontatie met Nintendo opzoekt.
Anyway, van harte, Crash! Dat we maar spoedig een nieuw deel binnen de iconische franchise mogen krijgen!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Downloadnieuws
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy springt naar Game Pass
Eindelijk kunnen we het bevestigen: Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy is samen met een tweetal andere games onderweg naar Game Pass.0 reacties
-
Downloadnieuws
Diverse Activision-games komen in augustus naar Game Pass
De geruchtenmolen draait op volle toeren als we het over Game Pass hebben. Volgens een betrouwbare bron verschijnen de eerste Activision-games in augustus.0 reacties
-
Nieuws
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy 20 miljoen keer verkocht
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy - de klassieke games in een nieuw jasje - leggen Activision geen windeieren. Meer dan 20 miljoen stuks zijn verkocht!0 reacties
-
Trailer
Trailer: Crash Bandicoot viert 25-jarig bestaan met bundels
Om het 25-jarig bestaan te vieren van Crash Bandicoot hebben Sony en Toys For Bob twee bundels samengesteld van Crash-games en is er een nieuwe trailer.0 reacties
Wel triest dat alles dat ze zo'n gamingicoon z'n 30-jarig bestaan "vieren" met een Fortnite skin. Je zou de serie toch meer gunnen dan dat