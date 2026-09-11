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Mascotte pak keert terug in Crash Bandicoot 30th Anniversary

Door Rudy Wijnberg
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Crash Bandicoot is dertig jaar! Hoewel de bandicoot, oftewel een buideldas, momenteel in zijn dirty thirties zit, is hij nog altijd even frivool als een 18-jarige. Zo zien we in onderstaande video hoe het mascottepak terugkeert voor een potje Fortnite (waarbij de controller overigens uit staat).

Ergens is het een lichte slap in the face, maar Crash Bandicoot viert momenteel zijn verjaardag in Fortnite. Dit uiteraard ter promotie van de Crash-skin die onlangs in de game is verschenen. Toch zien we een leuke comeback van het iconische mascottepak. Dit pak kwam eind jaren 90 menigmaal voorbij, zoals te zien is in onderstaande throwback waarin Naughty Dog's personage de confrontatie met Nintendo opzoekt.

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Anyway, van harte, Crash! Dat we maar spoedig een nieuw deel binnen de iconische franchise mogen krijgen!

Bron: Crash Bandicoot
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2576 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Vicarious Visions

Uitgever

Activision Blizzard

Release

30 juni 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Wel triest dat alles dat ze zo'n gamingicoon z'n 30-jarig bestaan "vieren" met een Fortnite skin. Je zou de serie toch meer gunnen dan dat

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