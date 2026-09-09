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gamescom 2026

Metal Slug Ultimate Collection bundelt de klassieke Metal Slug-games

Door Patrick Lamers
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Als Metal Slug een serie is die jou wel interessant lijkt, maar waar je om wat voor reden dan ook nooit bent ingestapt, dan is dit je kans. SNK werkt namelijk aan de Metal Slug Ultimate Collection en zoals de naam al doet vermoeden bundelt dat alle klassiekers tezamen.

Behoefte aan wat retro side-scrolling actie? Dan doe je er misschien verstandig aan om Metal Slug Ultimate Collection in de gaten te houden. Deze collectie mag met recht de naam 'ultimate' dragen, omdat het niet één, niet twee, maar maar liefst tien Metal Slug-titels samenbrengt in één overzichtelijke bundel. Een garantie voor genoeg actie dus. De collectie bestaat uit: Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5, Metal Slug 6, Metal Slug 7, Metal Slug Advance en Metal Slug Location Test Build. Deze heruitgave wordt verzorgd door M2. Naast de tien games beschikt deze bundel ook nog over een gallery waar je allerlei artwork en muziek kun terugvinden en een verbeterde Combat School Mode waar je missies kunt voltooien.

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METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION komt ergens in 2027 te verschijnen voor de Nintendo Switch 2 en PlayStation 5.

Bron: Nintendo
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 187 reviews 2997 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Metal Slug Ultimate Collection
Metal Slug Ultimate Collection

Ontwikkelaar

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Uitgever

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Release

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Platforms

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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl11 Commander
1 uur geleden

Ja deze was er ook nog. Wordt zeker een aanschaf. Metal Slug is geweldig.

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Heerlijk dit. Op vakantie naar Spanje hebben een vriend en ik heel wat pesetas/ of al euro's in de arcadekast in de lobby gegooid.

1
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Keertje bij een vriend thuis 's nachts niks anders dan Metal Slug 3 gespeeld op de PS2. Een andere maat van hem bleef daar slapen en werd tussendoor wakker. "Zijn jullie dat nog steeds aan het spelen?" Volgens mij vier of vijf keer achter elkaar doorgespeeld.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Hopelijk ook een fysieke versie, zijn best leuke spellen om co-op doorheen te knallen.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Nostalgie. Ik weet niet of ik het nog iets zou vinden maar indien de prijs op is dan waag ik het er misschien wel op. Het is toch wel een mooie bundel.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Was vroeger helemaal weg van deze game. Max 20 en ik koop het.

2
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Oeh dit is wel nostalgie haha. Ik ben benieuwd hoeveel dat moet kosten.

0
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