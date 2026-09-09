Als Metal Slug een serie is die jou wel interessant lijkt, maar waar je om wat voor reden dan ook nooit bent ingestapt, dan is dit je kans. SNK werkt namelijk aan de Metal Slug Ultimate Collection en zoals de naam al doet vermoeden bundelt dat alle klassiekers tezamen.

Behoefte aan wat retro side-scrolling actie? Dan doe je er misschien verstandig aan om Metal Slug Ultimate Collection in de gaten te houden. Deze collectie mag met recht de naam 'ultimate' dragen, omdat het niet één, niet twee, maar maar liefst tien Metal Slug-titels samenbrengt in één overzichtelijke bundel. Een garantie voor genoeg actie dus. De collectie bestaat uit: Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5, Metal Slug 6, Metal Slug 7, Metal Slug Advance en Metal Slug Location Test Build. Deze heruitgave wordt verzorgd door M2. Naast de tien games beschikt deze bundel ook nog over een gallery waar je allerlei artwork en muziek kun terugvinden en een verbeterde Combat School Mode waar je missies kunt voltooien.

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METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION komt ergens in 2027 te verschijnen voor de Nintendo Switch 2 en PlayStation 5.