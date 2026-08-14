Neo Berlin 2087 toont toekomst vol complotten en actie
Als we dachten dat de wereld er vandaag de dag slecht bij stond, dan heb je 2087 nog niet gezien. Gelukkig is daar Neo Berlin 2087 om ons gerust te stellen. Het kan namelijk altijd nog erger. In de game zien we technologische vooruitgang, weggemoffelde foutjes en keiharde gevechten de boventoon voeren.
In Neo Berlin 2087 spelen we als Nolan, een detective van het Neo Berlin Police Department. De detective krijgt de opdracht om de dochter van de commissaris op te sporen. Niet makkelijk, maar met behulp van zijn technologische implantaten en unieke vaardigheden komt Nolan een heel eind. Wat hij echter niet verwacht, is een spinnenweb van complotten en backstabberij.
Op Steam omschrijft Neo Berlin 2087 zichzelf als een Stealth Thriller FPS Detective-game. Nolan dient namelijk ook daadwerkelijk onderzoek te doen. Zo is hij dankzij zijn technologische kunsten in staat om de laatste momenten van slachtoffers te beleven en herinneringen te reconstrueren om zo aanwijzingen te vinden. Ben je echter niet aan het puzzelen, dan is de kans groot dat je het wapen oppakt om vijandelijke machines geruisloos, of minder geruisloos, uit te schakelen.
De beelden van Neo Berlin 2087 zien er waanzinnig uit. De vraag is dan ook wat het eindproduct gaat worden. Ontwikkelaar Elysium Game Studio heeft in ieder geval op Steam nog niets op diens naam staan. Laten we echter het voordeel van de twijfel geven. Neo Berlin 2087 staat gepland voor een release in 2028 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
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Ziet er vet uit. Doe wel tegen die tijd nog een paar trailers en dan zeg ik tot 2028
Beetje Blade Runner en Deus Ex vibes. Klinkt goed! Maar nu al teasen voor een 2028 game... pfff, dan ben ik hem al vergeten hoor en ik ga ook echt niet de game op de voet volgen.
Ziet er een beetje 13 in een dozijn uit. Er zijn al zoveel games met dit thema. Verzin eens wat nieuws zou ik zeggen. Verder -ok- het ziet er goed uit.
Ik werd heel eventjes hyped.. Toen zag ik de release datum van 2028. Doei hype 👋🏻
Toch nog een extra DLC voor Cyberpunk 2077
Klinkt heel dik en ziet er ook dik uit. Beetje next-gen Deux-ex vibes als je het The Rock vraagt.
Benieuwd of zo’n studio zonder grootste prestaties dit zo goed kan gaan afleveren…