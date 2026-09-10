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gamescom 2026

Ontwikkelaar tobspr Games kondigt puzzlez - a shapez game aan

Door Patrick Lamers
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Puzzelliefhebbers kunnen weer uitkijken naar een nieuwe game, want de ontwikkelaar achter de shapez-games heeft nu weer een nieuwe game aangekondigd. Middels een trailer is puzzlez - a shapez game uit de doeken gedaan.

Mocht je shapez 2 al eens hebben gespeeld, dan zal onderstaande trailer je opvallend bekend voorkomen. Qua visuele aankleding heeft deze nieuwe puzzelgame namelijk erg veel weg van die game. Alleen waar je in shapez 2 vooral bezig bent met het opstarten en uitbouwen van productielijnen, ligt in deze nieuwe game het oplossen van puzzels centraal. Het is in dit geval dus niet het doel om alles zo efficiënt mogelijk in te richten, maar om je vindingrijkheid aan te spreken zodat je tot de oplossing van een puzzel kunt komen. De game bevat meer dan 75 puzzels die qua moeilijkheid variëren van eenvoudig tot echte breinbrekers.

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Volgend jaar verschijnt puzzles - a shapez game voor pc via Steam.

Bron: tobspr Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 187 reviews 2998 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot puzzlez - a shapez game
puzzlez - a shapez game

Ontwikkelaar

tobspr Games

Uitgever

Doyoyo Games

Release

2027

Platforms

PC
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