Op deze tijden is de Network Test van The Duskbloods speelbaar

Afgelopen week is bekendgemaakt wie er allemaal mogen deelnemen aan de The Duskbloods Network Test. Heb je een uitnodiging ontvangen, dan dien je deze te claimen via de officiële The Duskbloods-website en de bèta te downloaden op de Nintendo Switch 2. De The Duskbloods Network Test is nu beschikbaar als download en natuurlijk beginnen mensen door de bestanden te graven.

Hoewel de bèta van The Duskbloods nog niet live staat, is deze wel te downloaden en op te starten. De The Duskbloods Network Test neemt momenteel slechts 4 GB aan opslagruimte in beslag. Bij het opstarten word je begroet door het menu en een epische soundtrack. Natuurlijk zijn de techneuten onder ons al begonnen met het doorspitten van de bestanden.

Uit de bestanden komen veertien titels en namen naar boven. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk de classes en personages die je kunt spelen in de bèta. Het gaat hierbij om de volgende lijst:



1. Blood-Eater | Walter A

2. Guillotine | Gillian

3. Foul-Rot | Veronica

4. Nail-Pierced | Sebastian A

5. Coffin-Bearer | Maurice

6. Thread-Torn | Oscar

7. Mud-Treader

8. Candle-Snuffer

9. Gut-Rinner

10. Gazer-of-Flesh | Yuri

11. Ash-Crown | Camilla

12. Rust-Gospel | Baldur

13. Dusk-Silt | Elsa

14. First-Shard | Nameless Shadow

Mocht je nog twijfelen of The Duskbloods een echte FromSoftware-game gaat worden, dan neemt bovenstaande lijst die twijfels hoogstwaarschijnlijk weg. Welke andere ontwikkelaar zou immers de namen Dusk Silt, Gazer of Flesh, Foul Rot of First Shard (niet te verwarren met de gevaarlijke real-life First Shart) gebruiken?

Mocht je ]toegelaten zijn tot de The Duskbloods Network Test, dan moet je er ook rekening mee houden dat deze slechts op bepaalde tijden en dagen te spelen is. Nintendo heeft het schema inmiddels vrijgegeven, dus check snel onderstaande schema om te zien wanneer je The Duskbloods kunt spelen:

Datum Nederlandse Tijd 21 augustus 12:00 - 16:00 22 augustus 04:00 - 08:00 22 augustus 20:00 - 00:00 23 augustus 12:00 - 16:00 24 augustus 04:00 - 08:00

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Ben jij toegelaten tot het besloten feestje van The Duskbloods? Laat het weten in de reacties. Vergeet natuurlijk niet te vermelden met welk personage je uit bovenstaande lijst gaat spelen!