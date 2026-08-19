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Op deze tijden is de Network Test van The Duskbloods speelbaar

Door Rudy Wijnberg
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Afgelopen week is bekendgemaakt wie er allemaal mogen deelnemen aan de The Duskbloods Network Test. Heb je een uitnodiging ontvangen, dan dien je deze te claimen via de officiële The Duskbloods-website en de bèta te downloaden op de Nintendo Switch 2. De The Duskbloods Network Test is nu beschikbaar als download en natuurlijk beginnen mensen door de bestanden te graven.

Hoewel de bèta van The Duskbloods nog niet live staat, is deze wel te downloaden en op te starten. De The Duskbloods Network Test neemt momenteel slechts 4 GB aan opslagruimte in beslag. Bij het opstarten word je begroet door het menu en een epische soundtrack. Natuurlijk zijn de techneuten onder ons al begonnen met het doorspitten van de bestanden.

Game Releases 2026 The Duskbloods

Uit de bestanden komen veertien titels en namen naar boven. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk de classes en personages die je kunt spelen in de bèta. Het gaat hierbij om de volgende lijst:

  • 1. Blood-Eater | Walter A
  • 2. Guillotine | Gillian
  • 3. Foul-Rot | Veronica
  • 4. Nail-Pierced | Sebastian A
  • 5. Coffin-Bearer | Maurice
  • 6. Thread-Torn | Oscar
  • 7. Mud-Treader
  • 8. Candle-Snuffer
  • 9. Gut-Rinner
  • 10. Gazer-of-Flesh | Yuri
  • 11. Ash-Crown | Camilla
  • 12. Rust-Gospel | Baldur
  • 13. Dusk-Silt | Elsa
  • 14. First-Shard | Nameless Shadow

Mocht je nog twijfelen of The Duskbloods een echte FromSoftware-game gaat worden, dan neemt bovenstaande lijst die twijfels hoogstwaarschijnlijk weg. Welke andere ontwikkelaar zou immers de namen Dusk Silt, Gazer of Flesh, Foul Rot of First Shard (niet te verwarren met de gevaarlijke real-life First Shart) gebruiken?

Mocht je ]toegelaten zijn tot de The Duskbloods Network Test, dan moet je er ook rekening mee houden dat deze slechts op bepaalde tijden en dagen te spelen is. Nintendo heeft het schema inmiddels vrijgegeven, dus check snel onderstaande schema om te zien wanneer je The Duskbloods kunt spelen:

DatumNederlandse Tijd
21 augustus12:00 - 16:00
22 augustus04:00 - 08:00
22 augustus20:00 - 00:00
23 augustus12:00 - 16:00
24 augustus04:00 - 08:00
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Ben jij toegelaten tot het besloten feestje van The Duskbloods? Laat het weten in de reacties. Vergeet natuurlijk niet te vermelden met welk personage je uit bovenstaande lijst gaat spelen!

Bron: Dark Soku
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Duskbloods
The Duskbloods

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Nintendo

Release

18 juli 1905

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar MR1980
MR1980
lvl11 Commander
13 uur geleden bewerkt

Ik ben er klaar voor! As vrijdag en zondag ga ik zeker even een paar uurtjes deelnemen.

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
14 uur geleden

Ik heb niks ontvangen? Waar zou ik dit moeten hebben gehad? Kan iemand mij even helpen. Ik wil heel graag dit spel spelen en testen!

Oh en de https://gameliner.nl/nieuws/op-deze-tijden-is-de-network-test-van-the-duskbloods-speelbaar/[url=https://gameliner.nl/nieuws/check-hier-of-je-bent-toegelaten-aan-the-duskbloods-network-test/55950 link met verwijzing hiernaar is dood, 404

0
Avatar Joeri2
Joeri2
lvl4 Reply Goblin
15 uur geleden

Leuk! Ik ga dag één missen wegens werk, maar zaterdag en zondag zal ik eens even kijken wat het allemaal is

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
15 uur geleden

Had gisteren mijn key geactiveerd en dacht zal is checken wanneer de beta online gaat. Toen ik de beta tijden zag krabde ik wel even achter mijn oor . Rare manier om een beta te testen op deze manier en tijden.

Maar toen dacht ik opeens, was dit niet al altijd hoe fromsoft dit deed? Volgens mij herinner ik mij een beta van dark souls 2 waar je ook die vage tijden had 🤣

Desalniettemin ben ik zeer benieuwd hoe dit gaat spelen! Ben zelf meer van de singleplayer/pve normaliter, maar ja, bloodborne in een nieuw jasje moet ik toch wel echt even getest hebben (en misschien zelfs aanschaffen als het leuk blijkt te zijn 🙏🏻)

2
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