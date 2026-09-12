Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Overwatch tabletop-RPG geschreven door Matt Mercer

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Heb je de presentatie van BlizzCon op de openingsavond gemist? Zorg er dan voor dat je op de tweede dag wel even kijkt. Op dag 2 van BlizzCon wordt namelijk een Overwatch tabletop-RPG, genaamd Questwatch live op het podium gespeeld!

Matthew, oftewel Matt, Mercer, dungeon master van Critical Role en stemacteur van menig gamepersonage, heeft in samenwerking met het Overwatch-team van Blizzard een tabletop-RPG geschreven. De Dungeons & Dragons-achtige game wordt op 13 september 2026 live op het podium onthuld en gespeeld. Of Matt echter voor de presentatie van Questwatch ook gaat fungeren als dungeon master, is vooralsnog onduidelijk.

jeff Kaplan Overwatch verhaal

Niet zo van de tabletop-RPG's, maar wel van strategie? Bekijk dan nu de onthulling van StarCraft die in 2030 verschijnt!

Bron: BlizzCon 2026
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2586 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Overwatch
Genomineerd
Overwatch

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

24 mei 2016

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord