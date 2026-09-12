Overwatch tabletop-RPG geschreven door Matt Mercer

Heb je de presentatie van BlizzCon op de openingsavond gemist? Zorg er dan voor dat je op de tweede dag wel even kijkt. Op dag 2 van BlizzCon wordt namelijk een Overwatch tabletop-RPG, genaamd Questwatch live op het podium gespeeld!

Matthew, oftewel Matt, Mercer, dungeon master van Critical Role en stemacteur van menig gamepersonage, heeft in samenwerking met het Overwatch-team van Blizzard een tabletop-RPG geschreven. De Dungeons & Dragons-achtige game wordt op 13 september 2026 live op het podium onthuld en gespeeld. Of Matt echter voor de presentatie van Questwatch ook gaat fungeren als dungeon master, is vooralsnog onduidelijk.

Niet zo van de tabletop-RPG's, maar wel van strategie? Bekijk dan nu de onthulling van StarCraft die in 2030 verschijnt!