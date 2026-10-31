Pokémon en Fender onthullen speciale gitaren met 8-bitgeluiden
Ben je van het tokkelen op een gitaar? Check dan even onderstaande video waarin The Pokémon Company en Fender een samenwerking voor een tweetal Fender-gitaren onthullen.
In 2027 komen de Pokémon "Red" Version Stratocaster en de Pokémon "Green" Version Telecaster te verschijnen. Dat laten The Pokémon Company en Fender weten via onderstaande aankondigingsvideo. De twee gitaren bevatten een grote hoeveelheid kleine details die terugverwijzen naar de Game Boy-games. Tevens zijn de gitaren voorzien van een knop waarmee je het geluid digitaal kunt aanpassen. Hierdoor is het mogelijk om de klank van de gitaar aan te vullen met 8-bit Game Boy-achtige geluiden.
Momenteel blijft het enkel bij een aankondiging. Inschrijven voor de loterijverkoop gaan in Japan op 19 november 2026 van start. De gitaren kennen een adviesprijs van 396.000 Japanse yen, wat omgerekend zo'n 2.250 euro is. Of en wanneer deze in Europa starten, is vooralsnog onbekend.
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Ziet er leuk uit en zo'n ingebouwde bitcrusher effect is leuk bedacht, als ik een Pokemon van was zou ik moeite hebben om mezelf te overtuigen geen 6e gitaar te kopen.
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