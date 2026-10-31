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Pokémon en Fender onthullen speciale gitaren met 8-bitgeluiden

Door Rudy Wijnberg
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Ben je van het tokkelen op een gitaar? Check dan even onderstaande video waarin The Pokémon Company en Fender een samenwerking voor een tweetal Fender-gitaren onthullen.

In 2027 komen de Pokémon "Red" Version Stratocaster en de Pokémon "Green" Version Telecaster te verschijnen. Dat laten The Pokémon Company en Fender weten via onderstaande aankondigingsvideo. De twee gitaren bevatten een grote hoeveelheid kleine details die terugverwijzen naar de Game Boy-games. Tevens zijn de gitaren voorzien van een knop waarmee je het geluid digitaal kunt aanpassen. Hierdoor is het mogelijk om de klank van de gitaar aan te vullen met 8-bit Game Boy-achtige geluiden.

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Momenteel blijft het enkel bij een aankondiging. Inschrijven voor de loterijverkoop gaan in Japan op 19 november 2026 van start. De gitaren kennen een adviesprijs van 396.000 Japanse yen, wat omgerekend zo'n 2.250 euro is. Of en wanneer deze in Europa starten, is vooralsnog onbekend.

Bron: Fender
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2856 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pokémon Red
Pokémon Red

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

27 februari 1996

Platforms

GB
3DS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
2 uur geleden

Ziet er leuk uit en zo'n ingebouwde bitcrusher effect is leuk bedacht, als ik een Pokemon van was zou ik moeite hebben om mezelf te overtuigen geen 6e gitaar te kopen.

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Als iemand die al vanaf zijn 5de gitaar speelt: Eh? 2.250 euro? ehhhhhh? xD

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