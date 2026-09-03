Reis door verschillende tijdlijnen in SlashZero
Reis in SlashZero als Timehacker door verschillende tijdlijnen en verlies je doel niet uit het oog: HIEROS-I moet dood. En hoe krijg je dat beter voor elkaar dan door side-scrollend de ene na de andere combo uit te voeren?
Voor de wat slomere gamers is SlashZero niet bedoeld. Ook in de nieuwe demotrailer krijgen we keisnelle actie en scherpe combo’s te zien.Wil je weten wie HIEROS-I is en hoe je hem het beste kunt tegenhouden? Dan zit er maar één ding op: zelf de demo oppakken en het ontdekken. Speel de demo nu en ervaar het zelf.
Wanneer SlashZero precies uitkomt is nog niet bekend.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
Dit ziet er wel gaaf uit!