Reis door verschillende tijdlijnen in SlashZero

Reis in SlashZero als Timehacker door verschillende tijdlijnen en verlies je doel niet uit het oog: HIEROS-I moet dood. En hoe krijg je dat beter voor elkaar dan door side-scrollend de ene na de andere combo uit te voeren?

Voor de wat slomere gamers is SlashZero niet bedoeld. Ook in de nieuwe demotrailer krijgen we keisnelle actie en scherpe combo’s te zien.Wil je weten wie HIEROS-I is en hoe je hem het beste kunt tegenhouden? Dan zit er maar één ding op: zelf de demo oppakken en het ontdekken. Speel de demo nu en ervaar het zelf.

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Wanneer SlashZero precies uitkomt is nog niet bekend.