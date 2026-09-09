Releasedatum Truckful is bezorgd in nieuwe gameplaytrailer

Pocketpair Publishing (Palworld, Craftopia) gaat de samenwerking aan met de indie-dev MythicOwl voor een bijzonder pakketje. Check hier de releasedatum en gameplaytrailer van het avontuurlijke Truckful!

In Truckful is je doel simpel: rijd met je 4x4 pick-up door het ogenschijnlijk vredige platteland en lever de broodnodige goederen aan de lokale bewoners. De wegen zijn verraderlijk en de natuur kan jouw geduld op de proef stellen, maar gelukkig heb je de tools in huis om de producten te leveren zonder (al te veel) schade onderweg op te lopen. Maar ja, is dat alles wat er gaande is in deze rustige omgeving? Het stadje wordt in de gaten gehouden. Niet door iets of iemand, maar door het oude bos zelf. Dus ja, laat maar zien dat je geschikt bent voor de job, maar nog veel belangrijker: zorg ervoor dat je zelf zonder kleurscheuren weer thuiskomt.

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Truckful is beschikbaar vanaf 9 oktober 2026 voor de pc via Steam. Grappig genoeg kunnen spelers de game ook ervaren via Google Play.