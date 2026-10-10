Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Riot Games onthult Samira en Sett in nieuwe gameplaytrailer

Door Amber Linders
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Riot Games heeft twee aankomende leden van het 2XKO roster, Samira en Sett, onthuld in een nieuwe gameplaytrailer. Vanaf 27 oktober zijn deze twee unieke vechters beschikbaar.

In de ene hoek van de ring staat de pittige Desert Rose: Samira. Bewapend met één zwaard en twee pistolen kun je met haar een snelle combinatie van aanvallen loslaten op je tegenstander. In de andere hoek heb je The Boss: Sett. Zoals de naam al zegt, stromen zijn zinslijnen over met zelfvertrouwen. In contrast tot Samira heeft hij niks meer dan zijn eigen lichaam tot zijn beschikking en dit is ruim voldoende. Als hem kun je namelijk met wat tragere, maar heus niet slome, bewegingen je tegenstander in elkaar meppen, trappen en gooien alsof die niks weegt.

Na de toevoeging van Caitlyn, Senna, Thresh en Akali eerder dit jaar, krijg je nu eindelijk ook Samira en Sett tot je beschikking. Hiermee komt het plan om dit jaar zes nieuwe personages toe te voegen tot een eind. Hoewel Riot Games besloten heeft om te stoppen met de ontwikkeling van 2XKO, belooft deze update een gevarieerde toevoeging aan je roster.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

2XKO is nu beschikbaar voor de pc, Playstation 5 en de XBOX Series X|S.

Bron: Riot Games
Amber Linders
Amber Linders Trainee
4 artikelen geplaatst

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot 2XKO
2XKO

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Riot Games

Uitgever

Riot Games

Release

7 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Ik vind het nog steeds erg jammer dat ze gestopt zijn met deze game. Er zijn nog zoveel meer leuke League characters met potentie voor een fighting game.

0
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Niks voor mij maar ziet er wel echt goed uit!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord