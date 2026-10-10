Riot Games onthult Samira en Sett in nieuwe gameplaytrailer
Riot Games heeft twee aankomende leden van het 2XKO roster, Samira en Sett, onthuld in een nieuwe gameplaytrailer. Vanaf 27 oktober zijn deze twee unieke vechters beschikbaar.
In de ene hoek van de ring staat de pittige Desert Rose: Samira. Bewapend met één zwaard en twee pistolen kun je met haar een snelle combinatie van aanvallen loslaten op je tegenstander. In de andere hoek heb je The Boss: Sett. Zoals de naam al zegt, stromen zijn zinslijnen over met zelfvertrouwen. In contrast tot Samira heeft hij niks meer dan zijn eigen lichaam tot zijn beschikking en dit is ruim voldoende. Als hem kun je namelijk met wat tragere, maar heus niet slome, bewegingen je tegenstander in elkaar meppen, trappen en gooien alsof die niks weegt.
Na de toevoeging van Caitlyn, Senna, Thresh en Akali eerder dit jaar, krijg je nu eindelijk ook Samira en Sett tot je beschikking. Hiermee komt het plan om dit jaar zes nieuwe personages toe te voegen tot een eind. Hoewel Riot Games besloten heeft om te stoppen met de ontwikkeling van 2XKO, belooft deze update een gevarieerde toevoeging aan je roster.
2XKO is nu beschikbaar voor de pc, Playstation 5 en de XBOX Series X|S.
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