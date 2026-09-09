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gamescom 2026

Swing erop los in Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale

Door Patrick Lamers
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Ontwikkelaar Metronomik, onder andere bekend van No Straight Roads, heeft tijdens de Nintendo Direct hun nieuwste game aangekondigd: Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale. Een kleurrijke musical-game die ergens volgend jaar komt te verschijnen.

Vrouwtje Theelepel eat your heart out, want Metronomik brengt ons Vrouwtje Pollepel. Gewapend met haar houten lepel trotseert ze de wereld met als doel een Worldbuilder te worden. Dat word je natuurlijk niet zomaar, daar moet je eerst een kleurrijk ritmisch avontuur voor afleggen waarin je Giants over de hele wereld verzamelt en het Renewal Ritual uitvoert. Van vierkante schapen tot magische krachten, niets lijkt te gek in Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale. Op het ritme van de muziek moet je puzzels zien op te lossen, vijanden zien te verslaan en je omgeving ontdekken.

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Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale verschijnt in 2027 voor de Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.

Bron: Nintendo
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 187 reviews 2997 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Ondeh Ondeh Kaya's Tasty tale
Ondeh Ondeh Kaya's Tasty tale

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