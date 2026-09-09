Swing erop los in Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale
Ontwikkelaar Metronomik, onder andere bekend van No Straight Roads, heeft tijdens de Nintendo Direct hun nieuwste game aangekondigd: Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale. Een kleurrijke musical-game die ergens volgend jaar komt te verschijnen.
Vrouwtje Theelepel eat your heart out, want Metronomik brengt ons Vrouwtje Pollepel. Gewapend met haar houten lepel trotseert ze de wereld met als doel een Worldbuilder te worden. Dat word je natuurlijk niet zomaar, daar moet je eerst een kleurrijk ritmisch avontuur voor afleggen waarin je Giants over de hele wereld verzamelt en het Renewal Ritual uitvoert. Van vierkante schapen tot magische krachten, niets lijkt te gek in Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale. Op het ritme van de muziek moet je puzzels zien op te lossen, vijanden zien te verslaan en je omgeving ontdekken.
Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale verschijnt in 2027 voor de Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.
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