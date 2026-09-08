Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Switch 2-exclusive Beyond The Dark - Nightwatch kent releasedatum

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Trek in een voorafje voordat de Nintendo Direct losbarst? Noteer dan alvast de releasedatum van Beyond The Dark - Nightwatch in je agenda! De felbegeerde informatie werd vrijgegeven via een nieuwe gameplaytrailer.

Atlantis Studio belooft met Beyond The Dark - Nightwatch een nieuwe vorm van coöperatieve asymmetrische horror die je nog niet eerder hebt gezien. Terwijl speler één zich een weg moet zien te banen door een vervallen huis vol met onheilspellende kamers en beangstigende wezens, heeft speler twee de nobele taak om de camerabeelden in de gaten te houden via het scherm van de Nintendo Switch 2. Dit zorgt voor een unieke samenwerkingsdynamiek tussen een duo, waarin communicatie van levensbelang is. Dat valt ook goed te zien in het onderstaande beeldmateriaal.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Beyond The Dark - Nightwatch is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Atlantis Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5429 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Beyond the Dark - Nightwatch
Beyond the Dark - Nightwatch

Ontwikkelaar

Atlantis Studio

Uitgever

-

Release

22 oktober 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Ziet er leuk uit! Maar hoe werkt dit dan? Wat je op je tv ziet is toch van de ‘docked’ Switch 2? Heb je dan een tweede Switch 2 nodig voor de tweede speler?

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord