Switch 2-exclusive Beyond The Dark - Nightwatch kent releasedatum
Trek in een voorafje voordat de Nintendo Direct losbarst? Noteer dan alvast de releasedatum van Beyond The Dark - Nightwatch in je agenda! De felbegeerde informatie werd vrijgegeven via een nieuwe gameplaytrailer.
Atlantis Studio belooft met Beyond The Dark - Nightwatch een nieuwe vorm van coöperatieve asymmetrische horror die je nog niet eerder hebt gezien. Terwijl speler één zich een weg moet zien te banen door een vervallen huis vol met onheilspellende kamers en beangstigende wezens, heeft speler twee de nobele taak om de camerabeelden in de gaten te houden via het scherm van de Nintendo Switch 2. Dit zorgt voor een unieke samenwerkingsdynamiek tussen een duo, waarin communicatie van levensbelang is. Dat valt ook goed te zien in het onderstaande beeldmateriaal.
Beyond The Dark - Nightwatch is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor de Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Ziet er leuk uit! Maar hoe werkt dit dan? Wat je op je tv ziet is toch van de ‘docked’ Switch 2? Heb je dan een tweede Switch 2 nodig voor de tweede speler?