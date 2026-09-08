Switch 2-exclusive Beyond The Dark - Nightwatch kent releasedatum

Trek in een voorafje voordat de Nintendo Direct losbarst? Noteer dan alvast de releasedatum van Beyond The Dark - Nightwatch in je agenda! De felbegeerde informatie werd vrijgegeven via een nieuwe gameplaytrailer.

Atlantis Studio belooft met Beyond The Dark - Nightwatch een nieuwe vorm van coöperatieve asymmetrische horror die je nog niet eerder hebt gezien. Terwijl speler één zich een weg moet zien te banen door een vervallen huis vol met onheilspellende kamers en beangstigende wezens, heeft speler twee de nobele taak om de camerabeelden in de gaten te houden via het scherm van de Nintendo Switch 2. Dit zorgt voor een unieke samenwerkingsdynamiek tussen een duo, waarin communicatie van levensbelang is. Dat valt ook goed te zien in het onderstaande beeldmateriaal.

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Beyond The Dark - Nightwatch is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor de Nintendo Switch 2.