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The Angry Birds Movie 3 toont Sonic-cameo in een nieuwe trailer

Door Amber Linders
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De bekende mobile game Angry Birds keert terug naar het witte doek dankzij The Angry Birds Movie 3. Met de tweede officiële trailer belooft Paramount Pictures een verhaal vol hart en actie.

In het verleden hebben we al gezien hoe Red en zijn medevogels eieren bevrijdden van de varkens en een superwapen vernietigden. Nu keren de vogels terug om nogmaals hun eiland te redden, alleen zit Red dit keer opgescheept met zijn hele familie. Hoewel de 'familie moet samenwerken om de wereld te redden'-verhaallijn al meermaals gebruikt is in de wereld van animatie (The Incredibles 1 en 2, The Mitchells vs. the Machines en The X's), belooft deze trailer een film boordevol momenten die herkenbaar zijn voor zowel ouders als kinderen, maar dan met een gevleugelde twist. En ook voor de SEGA-fans valt er een heuse cameo om van te genieten. Knipper en je mist het, maar ook de 'Blue Blur' Sonic snelt voorbij.

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Vanaf 24 december 2026 is The Angry Birds Movie 3 te zien in de Nederlandse bioscopen.

Bron: Paramount Pictures
Amber Linders
Amber Linders Trainee
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Angry Birds

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Rovio

Uitgever

Rovio

Release

11 december 2009

Platforms

PC
PSP
X360
PS3
Mob
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