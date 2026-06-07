Tijdens de Future Games Show van gister werd tijd ingeruimd voor een game die al even geleden is verschenen. Forever Skies kwam uit in april 2025, maar krijgt komende maand een nieuwe update met The Final Echoes.

De first-person survivalgame Forever Skies werd sinds de release vorig jaar goed ontvangen bij het publiek. Uitgever en ontwikkelaar Far From Home heeft in de tussentijd ook veel moeite gestoken om de game telkens te updaten en ondersteunen. Als het einde der tijden nabij is, wat doe je dan? Je gaat de lucht in en proberen om aan dat voldongen feit een andere wending te geven door op manieren te overleven die hiervoor niet mogelijk waren. Samen met drie vrienden run je een high-tech luchtschip en moet je door middel van het verzamelen van resources, het maken van tools en het verjagen van gevaar als mensheid zien te overleven. Middels onderstaande trailer is de releasedatum van The Final Echoes update onthuld.

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The Final Echoes update voor Forever Skies komt live op 27 juli 2026. Hoewel de naam van de update anders doet vermoeden is dit overigens niet de laatste update die Far From Home uitrolt voor Forever Skies.