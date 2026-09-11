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gamescom 2026

tinyBuild Connect keert terug op 14 september 2026

Door Bram Noteboom
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De welbekende game-uitgever tinyBuild, bekend van Hello Neighbor en andere indie-titels, organiseert aanstaande maandag een nieuwe showcase. Benieuwd wat je kan verwachten van de tinyBuild Connect 2026? We zetten hier alle details op een rijtje.

Om te beginnen vindt de tinyBuild Connect 2026 dus plaats op maandag 14 september 2026. De stream gaat van start om 17:00 uur en bevat enkel gameplay. Er is geen host die alles naadloos aan elkaar kletst; je moet het simpelweg doen met de games. En een aantal van de aanstaande (en reeds verschenen) releases uit de gamekeuken bij tinybuild zijn al bevestigd om een opkomst te maken. Het gaat om de volgende games:

  • SAND: Raiders of Sophie
  • Graveyard Keeper 2
  • THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator
  • ReStory: Chill Electronics Repairs
  • Kingmakers
  • En een aantal nieuwe games
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Kom vooral maandag terug, dan hebben we alle nieuwtjes op een rijtje staan. Kijk jij ergens specifiek naar uit?

Bron: tinyBuild
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5464 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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