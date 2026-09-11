tinyBuild Connect keert terug op 14 september 2026

De welbekende game-uitgever tinyBuild, bekend van Hello Neighbor en andere indie-titels, organiseert aanstaande maandag een nieuwe showcase. Benieuwd wat je kan verwachten van de tinyBuild Connect 2026? We zetten hier alle details op een rijtje.

Om te beginnen vindt de tinyBuild Connect 2026 dus plaats op maandag 14 september 2026. De stream gaat van start om 17:00 uur en bevat enkel gameplay. Er is geen host die alles naadloos aan elkaar kletst; je moet het simpelweg doen met de games. En een aantal van de aanstaande (en reeds verschenen) releases uit de gamekeuken bij tinybuild zijn al bevestigd om een opkomst te maken. Het gaat om de volgende games:

SAND: Raiders of Sophie

Graveyard Keeper 2

THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator

ReStory: Chill Electronics Repairs

Kingmakers

En een aantal nieuwe games

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Kom vooral maandag terug, dan hebben we alle nieuwtjes op een rijtje staan. Kijk jij ergens specifiek naar uit?