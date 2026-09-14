We beginnen de showcase met de reveal van een kersverse game. The Crab is Walking wordt beschreven als een 'roguelite kingdom builder en autobattler'. De makers van The King is Watching zijn deze titel aan het opvoeden. Voeg gebouwen samen, ontgrendel upgrades en geef je nederzetting een nieuwe vorm terwijl je door een post-apocalyptische woestenij trekt.

Nog een nieuwe game! Nou ja, een nieuwe uitgeversdeal voor tinyBuild. Ze hebben namelijk de rechten opgepakt van Road to Jukai , die eerst door het leven ging als Silent Road. In deze psychologische horrorgame heb je de night-shift als een taxichauffeur te pakken, maar pas op wie je een ritje geeft.

Ah, over The King is Watching gesproken: er wordt een Steam Deck-update doorgevoerd. Wel zo handig als je de game on-the-go wilt ervaren.

ReStory is een geweldig succes gebleken voor tinyBuild. De cozy simulatiegame is meer dan 500,000 keer verkocht en dat wordt gevierd met een accoladetrailer, waarin het bestaan van een contentupdate wordt vrijgegeven. Een nieuw apparaat om te herstellen en een nieuw gezicht om tevreden te stellen? Vanaf 21 september kan je ermee aan de slag.

De survival-shooter met dinosauriers in de hoofdrol Ferocious komt naar de Xbox Series X|S en PlayStation 5. Sterker nog, deze titel is nu te spelen op de twee consoles.