Overzicht: Alles over de tinyBuild Connect 2026 Publisher Showcase
Heb je de tinyBuild Connect 2026 Publisher Showcase gemist? Geen nood, we zetten hier alle aankondigingen voor je op een rijtje. Van nieuwe games tot updates van bestaande backlog-titels; hieronder vind je alles wat je moet weten.
- We beginnen de showcase met de reveal van een kersverse game. The Crab is Walking wordt beschreven als een 'roguelite kingdom builder en autobattler'. De makers van The King is Watching zijn deze titel aan het opvoeden. Voeg gebouwen samen, ontgrendel upgrades en geef je nederzetting een nieuwe vorm terwijl je door een post-apocalyptische woestenij trekt.
- Nog een nieuwe game! Nou ja, een nieuwe uitgeversdeal voor tinyBuild. Ze hebben namelijk de rechten opgepakt van Road to Jukai, die eerst door het leven ging als Silent Road. In deze psychologische horrorgame heb je de night-shift als een taxichauffeur te pakken, maar pas op wie je een ritje geeft.
- Ah, over The King is Watching gesproken: er wordt een Steam Deck-update doorgevoerd. Wel zo handig als je de game on-the-go wilt ervaren.
- ReStory is een geweldig succes gebleken voor tinyBuild. De cozy simulatiegame is meer dan 500,000 keer verkocht en dat wordt gevierd met een accoladetrailer, waarin het bestaan van een contentupdate wordt vrijgegeven. Een nieuw apparaat om te herstellen en een nieuw gezicht om tevreden te stellen? Vanaf 21 september kan je ermee aan de slag.
- De survival-shooter met dinosauriers in de hoofdrol Ferocious komt naar de Xbox Series X|S en PlayStation 5. Sterker nog, deze titel is nu te spelen op de twee consoles.
- Oké, niet schrikken van de volgende naam, maar THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator heeft een nieuwe verhalende trailer ontvangen. De releasewindow staat nog steeds op 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
- De huisrenovatiegame (goed woord voor galgje) Hozy is onderweg naar nieuwe platformen. Binnenkort kan je de boel opknappen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. De Hideaways-DLC is nu te spelen via Steam.
- Opgelet! De open-world survivalgame Trainfort krijgt een speeltest via Steam. Je kan je daar nu voor opgeven; wel even een treinkaartje kopen s.v.p.
- Ah, is er iets mooiers dan een anniversary-update? Je kan tegelijkertijd vieren hoe ver je bent gekomen, maar ook aan de toekomst werken. Zo is ook het geval voor Drill Core.
- SAND: Raiders of Sophie heeft de eerste meters gemaakt in Steam Early Access. Er is nog werk aan de winkel, maar later deze maand komt er in ieder geval een grote contentupdate uit.
- Kingmakers is een van de meest felbegeerde indie-releases uit de catalogus van tinyBuild. Het is dan ook niet gek dat deze actiegame kon rekenen op een uitgebreide gameplay deep dive. Die kan je hieronder in alle rust tot je nemen.
- Honger naar meer? Kom dan even langs bij Happy’s Humble Burger Cult. Er zijn twee nieuwe restaurants en 'Trial by Fryer', een nieuwe PvP-modus waarin je in teamverband speelt, toegevoegd aan de coöperatieve kookhorrorgame.
- Hull Rupture van Konfa Games heeft een releasedatum te pakken. Vanaf 4 november 2026 kan je aan de slag met het managen van je ruimteschip via Steam. Zodra het intergalactische voertuig stopt, vergaat de mensheid. Geen druk verder!
- Nog een releasedatum? Vooruit. Probably Stolen opent op 28 oktober 2026 de winkeldeuren. Heb jij het in je om een cyberpunk-shop te runnen? Zonder alles en iedereen om zeep te helpen en daadwerkelijk wat geld te verdienen? Uitstekend. Zet de game dan maar gauw op je Steam Wishlist.
- De open-wereld RPG Of Ash and Steel is onderweg naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Shattered Faith-uitbreiding is daarnaast ook in de maak.
- Tot slot wordt er een kersverse demo van Graveyard Keeper 2 uitgegeven. De game lanceert op 22 september 2026, dus je hebt nog even de tijd om kennis te maken. En ons oordeel over de game? Die lees je heel snel.
Zaten er games tussen die jou konden bekoren? Welke titels zijn op jouw verlanglijstje terecht gekomen? Laat het ons weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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