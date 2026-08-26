Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Bekijk hier de idyllische beelden van Graveyard Keeper 2

Door Hannah Herzberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Heeft Graveyard Keeper 2 het verwerken van mensenvlees en het besturen van zombielegers achter zich gelaten? Als je alleen de voice-over van de nieuwe gameplaytrailer gelooft, lijkt het er wel op.

Kijk je echter naar de beelden, dan zie je al snel dat je net zoveel lichamen uit elkaar kunt zagen en tot heerlijke stukken biefstuk kunt verwerken als in deel één. Zoals beloofd is de gameplay uitgebreid met combat; stel jouw zombieleger samen om het tegen die vervelende vleeszakken met een hartslag op te nemen. En nee, deze pitch is (in tegenstelling tot de trailer) geen marketingstunt, en ik hoop mijn plek binnen Gameliner met dit artikeltje te kunnen houden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Graveyard Keeper 2 is vanaf 22 september beschikbaar voor pc, PlayStation 5, XBOX Series X/S en Nintendo Switch 1 & 2. Pre-orders zijn nu beschikbaar.

Bron: Future Games Show
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 102 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Graveyard Keeper 2
Graveyard Keeper 2

Ontwikkelaar

Lazy Bear Games

Uitgever

tinyBuild

Release

18 juli 1905

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord