Bekijk hier de idyllische beelden van Graveyard Keeper 2

Heeft Graveyard Keeper 2 het verwerken van mensenvlees en het besturen van zombielegers achter zich gelaten? Als je alleen de voice-over van de nieuwe gameplaytrailer gelooft, lijkt het er wel op.

Kijk je echter naar de beelden, dan zie je al snel dat je net zoveel lichamen uit elkaar kunt zagen en tot heerlijke stukken biefstuk kunt verwerken als in deel één. Zoals beloofd is de gameplay uitgebreid met combat; stel jouw zombieleger samen om het tegen die vervelende vleeszakken met een hartslag op te nemen. En nee, deze pitch is (in tegenstelling tot de trailer) geen marketingstunt, en ik hoop mijn plek binnen Gameliner met dit artikeltje te kunnen houden.

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Graveyard Keeper 2 is vanaf 22 september beschikbaar voor pc, PlayStation 5, XBOX Series X/S en Nintendo Switch 1 & 2. Pre-orders zijn nu beschikbaar.