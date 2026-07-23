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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Repareer oude consoles en handhelds in ReStory

Door Bram Noteboom
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De volgende ontspannende repareer-sensatie heeft een releasedatum voor volgende maand te pakken. Ben jij klaar voor 'Chill Electronics Repairs' in ReStory?

Na meer dan 600,000 entrees op Steam-verlanglijsten te hebben verzameld, vinden ontwikkelaar Mandragora en uitgever tinyBuild het de hoogste tijd om ReStory uit te brengen. In deze casual simulatiegame onderhoud je een schattig reparatiewinkeltje in het hart van Tokio. Gepaard met de nodige Y2K-visuals en -features ga je aan de slag om unieke klanten uit de brand te helpen met hun kapotte consoles, handhelds, telefoons en andere technische voorwerpen. In een fase waarin fysieke media steeds vaker onder vuur komt te liggen door grote corporaties, kan ReStory dienen als een warm, nostalgisch bad, waarin je nog altijd met een paar extra schroeven en gezonde dosis wilskracht een kapotte PSP (of in dit geval 'PMP') kan opknappen. Want zoals jullie weten is gaming meer dan een hobby; de interacties met gelijkgestemden kan een permanente indruk achterlaten.

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ReStory is beschikbaar vanaf 6 augustus 2026 voor de pc via Steam.

Bron: tinyBuild
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot ReStory
ReStory

Ontwikkelaar

Mandragora

Uitgever

tinyBuild

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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