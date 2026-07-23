Repareer oude consoles en handhelds in ReStory
De volgende ontspannende repareer-sensatie heeft een releasedatum voor volgende maand te pakken. Ben jij klaar voor 'Chill Electronics Repairs' in ReStory?
Na meer dan 600,000 entrees op Steam-verlanglijsten te hebben verzameld, vinden ontwikkelaar Mandragora en uitgever tinyBuild het de hoogste tijd om ReStory uit te brengen. In deze casual simulatiegame onderhoud je een schattig reparatiewinkeltje in het hart van Tokio. Gepaard met de nodige Y2K-visuals en -features ga je aan de slag om unieke klanten uit de brand te helpen met hun kapotte consoles, handhelds, telefoons en andere technische voorwerpen. In een fase waarin fysieke media steeds vaker onder vuur komt te liggen door grote corporaties, kan ReStory dienen als een warm, nostalgisch bad, waarin je nog altijd met een paar extra schroeven en gezonde dosis wilskracht een kapotte PSP (of in dit geval 'PMP') kan opknappen. Want zoals jullie weten is gaming meer dan een hobby; de interacties met gelijkgestemden kan een permanente indruk achterlaten.
ReStory is beschikbaar vanaf 6 augustus 2026 voor de pc via Steam.
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