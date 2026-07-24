Total Chaos' Retro Mode gebruikt originele DOOM II-assets

De snoeiharde horrorgame Total Chaos heeft wederom een post-launch update gekregen. Zet je schrap om terug te keren naar de nachtmerrie in de Retro Mode.

De fans weten dit natuurlijk, maar mocht je nog niet in aanraking zijn gekomen met Total Chaos; het origineel was een total-conversion mod van de klassieker DOOM II. Via de Retro Mode doen Apogee Entertainment en ontwikkelaar Trigger Happy Interactive een poging terug te keren naar de roots van de game. De assets worden vervangen voor de oorspronkelijke ontwerpen uit de DOOM II-versie, terwijl de visuals een filter krijgen om meer te lijken op een game uit de oude doos. Verder wordt er een vijfde einde aan de game toegevoegd en mogen spelers aan de haal met nieuwe features, zoals een map met locatiemarkeringen, een opslag van voorwerpen in de afvalgoot en een hernieuwd Forgotten-hoofdstuk.

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Total Chaos is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De Retro Mode-update valt nu ook gratis te downloaden.