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gamescom 2026

Where the Seeds Fall ontkiemt tijdens State of Play

Door Patrick Lamers
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CygamesEdge heeft tijdens Sony's State of Play show hun debuuttitel Where the Seeds Fall onthuld. De game komt al over enkele maanden uit.

Een aarde die wordt geïnfiltreerd door Blight zorgt ervoor dat mensen hun heil hogerop zoeken en hun huizen in bomen beginnen te bouwen. Daar waar de Blight nog niet is, biedt de kans tot overleven. Een nieuwe vijand is geboren in de vorm van Fell Children, maar er is een soldaat die daar toch wat anders tegenaan kijkt. Sterker nog, hij wil een Fell Child gaan helpen in deze action-adventure game.

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Where the Seeds Fall staat gepland voor een release op 5 november 2026.

Bron: Cygames
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2986 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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