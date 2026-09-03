Where the Seeds Fall ontkiemt tijdens State of Play

CygamesEdge heeft tijdens Sony's State of Play show hun debuuttitel Where the Seeds Fall onthuld. De game komt al over enkele maanden uit.

Een aarde die wordt geïnfiltreerd door Blight zorgt ervoor dat mensen hun heil hogerop zoeken en hun huizen in bomen beginnen te bouwen. Daar waar de Blight nog niet is, biedt de kans tot overleven. Een nieuwe vijand is geboren in de vorm van Fell Children, maar er is een soldaat die daar toch wat anders tegenaan kijkt. Sterker nog, hij wil een Fell Child gaan helpen in deze action-adventure game.

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Where the Seeds Fall staat gepland voor een release op 5 november 2026.