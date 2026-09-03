WPCA: World Phasebound Control Authority onthuld tijdens State of Play
Ontwikkelaar 5minlab Corp. heeft in samenwerking met uitgever Krafton een nieuwe game aangekondigd tijdens de State of Play. De game draagt de eenvoudige naam WPCA: Phasebound Control Authority.
5minlab Corp. heeft al diverse games gemaakt, maar een echt grote hit zit er nog niet tussen. Daar moet met de aankondiging van WPCA: World Phasebound Control Authority verandering in gaan komen. In deze game ben jij een van de helden die vecht tegen paranormale entiteiten die de stad teisteren. Om deze monsters te lijf te kunnen gaan, kun je krachtige wapens samenstellen waarmee je die wezens een kopje kleiner kunt maken. Je kunt de game zowel alleen als in drie player co-op spelen.
Het duurt nog wel even voordat je met WPCA: World Phasebound Control Authority aan de slag kunt, want de game wordt pas in 2028 verwacht.
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