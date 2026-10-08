Zing zeemansliedereren mee in Ashlands-update van Windrose
De Triple-i Initiative-presentatie trakteerde kijkers op beelden van de eerste grote Windrose-update. De nieuwe content voor de piratensurvivalgame verschijnt deze winter.
De PvE-game van de Oezbeekse ontwikkelaar Kraken Express bevindt zich nog in early-access. Toch wist Windrose na een maand al twee miljoen exemplaren te verkopen. En met recht: onze oud-redacteur Joey vond dat de game een sterke indruk als early-access-titel maakt en beschreef dat in detail in zijn Windrose preview.
Het is dus niet gek dat de ontwikkeling nog lang niet stilstaat. In de eerste grote update voor de game staan je meerdere nieuwe verrassingen te wachten. Je maakt over een aantal maanden al kennis met nieuwe quests, wapens en wapenuitrustingen, een fris bioom, kersverse uitdagingen en een nieuwe eindbaas. Op dit moment kun je in ieder geval al genieten van het vrolijke zeemanslied dat in de nieuwe trailer te horen is.
De Ashlands-update voor Windrose verschijnt deze winter op pc.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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