Actie-RPG Armatus verschijnt deze winter voor pc en consoles

Gedurende PC Gaming Show 2026 werd er een momentje stilgestaan bij Armatus. De actie-RPG met third-person shooter elementen heeft een releasewindow.

Armatus zag voor het eerst het levenslicht tijdens de XBOX Partner Preview en ditmaal duikt de actiegame op tijdens de PC Gaming Show 2026. De nieuwe trailer is kort maar krachtig: er wordt vooral aandacht gespendeerd aan de moment-to-moment gameplay met enkele verhalende fragmenten er tussendoor gestrooid. Het vervallen Parijs dient als een decor en de combat is zowel actievol als flitsend. Kijk hieronder gerust naar de nieuwe beelden in de wetenschap dat je niet gek lang hoeft te wachten op de release. Maar een tikkeltje geduld is nog steeds vereist.

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Armatus verschijnt deze winter voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.