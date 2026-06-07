Actie-RPG Armatus verschijnt deze winter voor pc en consoles
Gedurende PC Gaming Show 2026 werd er een momentje stilgestaan bij Armatus. De actie-RPG met third-person shooter elementen heeft een releasewindow.
Armatus zag voor het eerst het levenslicht tijdens de XBOX Partner Preview en ditmaal duikt de actiegame op tijdens de PC Gaming Show 2026. De nieuwe trailer is kort maar krachtig: er wordt vooral aandacht gespendeerd aan de moment-to-moment gameplay met enkele verhalende fragmenten er tussendoor gestrooid. Het vervallen Parijs dient als een decor en de combat is zowel actievol als flitsend. Kijk hieronder gerust naar de nieuwe beelden in de wetenschap dat je niet gek lang hoeft te wachten op de release. Maar een tikkeltje geduld is nog steeds vereist.
Armatus verschijnt deze winter voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Hmmm.. Ziet er erg AA uit, maar wel fun.. Houd ik in de gaten!