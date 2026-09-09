Actiegame Monster Cuisine vreet de competitie op
In gevalletjes 'eet or wordt gegeten' komt het afslachten van brute beesten in actiegames meermaals voor. Monster Cuisine gaat echter nog een stapje verder. Maak kennis met deze bloedstollende actie-RPG, waarbij je kookkunsten ook goed van pas komen.
Zeg nou eerlijk: alleen moorden om te overleven; dat is niet echt leven, of wel? Geen enkel onderdeel van het dier gaat de prullenbak in, dat is het motto van Monster Cuisine. Je bent namelijk de eigenaar van een bistro in een fabelachtige wereld en om je business te doen groeien, zoek je de confrontatie op met legendarische wezens voor nog legendarischere maaltijden, wapens, gear en meer. Maar goed, deze monsters laten zich natuurlijk niet zonder slag of stoot omleggen. Bereid je dus voor op kiezelharde combat, waarbij je zelf goed moet opletten; anders ben jij straks degene die geserveerd wordt in een borrelende bruine botersaus met een appeltje in de mond.
Monster Cuisine is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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