Astral Ascent komt met Expedition 33: Those Who Come After update
Het is al even geleden dat Astral Ascent het levenslicht zag, maar ontwikkelaar en uitgever Hibernian Workshop is nog altijd druk bezig om de game te ondersteunen. Dat blijkt ook uit de nieuwe update waarin Clair Obscur: Expedition 33 centraal staat.
Clair Obscur: Expedition 33 was vorig jaar een enorme hit en dat succes deinst nog altijd na in de game industrie. Reden genoeg voor Hibernian Workshop om de samenwerking met Sandfall Interactive op te zoeken en de Expedition 33 - Those Who Come After update naar Astral Ascent te brengen. Astral Ascent is uitgebracht op 14 november 2023 en is sindsdien telkens ondersteund met updates en betaalde uitbreidingen. De nieuwste update die zich daarbij mag voegen is Expedition 33 - Those Who Come After. Niet alles is door de update de bekende cast speelbaar in Astral Ascent, maar ook vijanden als de Mimes en Pétank. En dat is nog niet alles, want ook Esquie is van de partij en ja, je kunt met hem knuffelen.
De Expedition 33 - Those Who Come After update is vanaf nu gratis beschikbaar in Astral Ascent. Op het moment van schrijven is Astral Ascent ook met een behoorlijk korting van zestig procent verkrijgbaar op Steam.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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