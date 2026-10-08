Bestuur niet een, maar twee robots in Machinarium 2
The Triple-i Initiative toont dat niet alleen de triple A titels ertoe doen, maar dat ook veel indiegames de moeite waard zijn. Dat is bijvoorbeeld ook te zien aan de aankondiging van Machinarium 2, het langverwachte vervolg op het eerste deel.
Machinarium verscheen op 16 oktober 2009 voor pc en werd later ook naar andere platformen gebracht. De robotjes Josef en Berta vervolgen hun avontuur nadat ze zijn ontsnapt uit de stad Machinarium. In dit nieuwe avontuur ontdekken ze een vallei waar twee robot stammen leven. In tegenstelling tot het eerste deel bestuur je nu niet slechts een robot, maar heb je controle over zowel Josef als Berta. Je kunt continu tussen hen beiden switchen en moet de unieke eigenschappen van iedere robot benutten om puzzels op te lossen waarmee je verder komt in het verhaal.
Er is nog geen releasedatum bekend voor Machinarium 2.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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