Bivakkeer met goblin-vriendjes op een eiland in Isle Goblin

In Isle Goblin sta je eens niet aan de kant van de mensheid, maar aan de kant van de goblins. Het is aan jou en je goblin-vrienden om het ooit zo vredige eiland te bevrijden van de menselijke verwoesting en dat kun je vanaf nu al doen in de open playtest.

Als goblin heb je het niet makkelijk, zeker niet als op een dag de mensen naar je eiland komen en de hele boel komen overnemen. Deze oorlog met de mensheid moet worden beslecht en de goblins moeten ervoor zorgen dat het eiland weer in hun eigen handen komen. Dit kun je samen met zeven andere goblin vrienden doen. Isle Goblin biedt een variëteit aan biomen, vijanden en tempels die je tegenkomt op je avontuur. Het is aan jou om de goblin gemeenschap weer te herstellen.

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De open playtest voor Isle Goblin is nu live gegaan op Steam. Er is nog geen releasedatum bekend.