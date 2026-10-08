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The Triple-i Initiative 2026

Bivakkeer met goblin-vriendjes op een eiland in Isle Goblin

Door Patrick Lamers
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In Isle Goblin sta je eens niet aan de kant van de mensheid, maar aan de kant van de goblins. Het is aan jou en je goblin-vrienden om het ooit zo vredige eiland te bevrijden van de menselijke verwoesting en dat kun je vanaf nu al doen in de open playtest.

Als goblin heb je het niet makkelijk, zeker niet als op een dag de mensen naar je eiland komen en de hele boel komen overnemen. Deze oorlog met de mensheid moet worden beslecht en de goblins moeten ervoor zorgen dat het eiland weer in hun eigen handen komen. Dit kun je samen met zeven andere goblin vrienden doen. Isle Goblin biedt een variëteit aan biomen, vijanden en tempels die je tegenkomt op je avontuur. Het is aan jou om de goblin gemeenschap weer te herstellen.

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De open playtest voor Isle Goblin is nu live gegaan op Steam. Er is nog geen releasedatum bekend.

Bron: Fireshine Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 189 reviews 3063 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Isle Goblin
Isle Goblin

Ontwikkelaar

Kilowatt Games

Uitgever

Fireshine Games

Release

-

Platforms

PC
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