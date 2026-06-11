Bloodlines 2 krijgt uitgebreide Summer Update met fotomodus

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 heeft een nieuwe Summer Update gekregen. De update verschijnt tegelijk met de DLC The Flower & The Flame en voegt onder meer een fotomodus, noir mode en verbeteringen voor vuurwapens toe. De sequel van The Chinese Roomkende geen vlekkeloze weg naar release, maar de studio blijft de game na lancering bijwerken. Met deze Summer Update krijgt Bloodlines 2 misschien wel de grootste update tot nu toe.

Fotomodus, noir mode en minder HUD

Een van de grootste toevoegingen is de nieuwe fotomodus. Spelers kunnen de tijd stilzetten en de camera vrij bewegen om screenshots te maken. De functie werkt tijdens het spelen als Phyre, Fabien, Benny of Ysabella. Wie graag beelden opneemt zonder allerlei meters in beeld, krijgt ook extra opties. In het instellingenmenu zijn nu mogelijkheden toegevoegd om vijandelijke health bars en HUD-elementen uit te schakelen.

Daarnaast is er een noir mode toegevoegd. Daarmee krijgt de game een zwart-witfilter, wat vooral bij het detectivegevoel rond Fabien goed past. Al is het stiekem ook gewoon een prima excuus om Seattle nog dramatischer te maken dan het al was.

Vuurwapens krijgen meer aandacht

De Summer Update pakt ook ranged combat aan. Tijdens de ontwikkeling van The Flower & The Flame kreeg Ysabella nieuwe opties voor vuurwapens, en die zijn nu ook toegevoegd aan Phyre en Benny. Spelers kunnen vuurwapens voortaan direct oppakken en vasthouden. In combinatie met eerdere melee-aanpassingen betekent dit dat elk wapen in de game nu direct gebruikt kan worden door Phyre, Benny en Ysabella. Munitie wordt rechtsonder in beeld getoond en zodra een wapen leeg is, wordt het automatisch weggegooid om het tempo van gevechten vast te houden.

Daarnaast kunnen Phyre en Ysabella twee dezelfde vuurwapens tegelijk gebruiken. Dat levert meer schade op, maar jaagt ook sneller door je kogels heen. Benny kan ondertussen een extra wapen oppakken naast zijn eigen sidearm. Ook Precision Aim is uitgebreid naar Phyre en Ysabella wanneer ze een vuurwapen dragen. Daarmee vertraagt de tijd, zodat spelers gerichter kunnen mikken, headshots kunnen plaatsen of een gasfles precies op het verkeerde moment voor een vijand kunnen laten ontploffen. Subtiel is anders, maar effectief klinkt het wel. Tot slot zijn er nieuwe tutorial-notities toegevoegd die de ranged combat-uitleggen, waaronder het gebruik van wapens en Shunt om vijanden te ontwapenen.

De Summer Update is nu beschikbaar voor Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.