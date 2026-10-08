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The Triple-i Initiative 2026

Brotato's Primal Dread-DLC komt in november 2026 uit

Door Bram Noteboom
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Sta je te springen om terug te keren naar Brotato? De Primal Dread-DLC geeft redenen genoeg en is over een klein maandje speelbaar.

Tenminste, als je op de pc gamet. Op 2 november 2026 komt Brotato - Primal Dread DLC te verschijnen via Steam, Epic Games Store en GOG. In vroeg 2027 wordt de expansie uitgegeven op de PlayStation-consoles, XBOX-consoles, Nintendo Switch-consoles en mobiele apparaten. Verder is de Primal Dread-DLC content recht door zee. Je komt in een prehistorisch woud terecht en moet zien af te rekenen met de vele reptielachtige monsters die jou proberen op te peuzelen. Gelukkig ontvang je diverse aanvulling voor je arsenaal om jezelf met hand en tand te verdedigen.

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Brotato is nu beschikbaar voor de pc, consoles en mobiele apparaten.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Brotato
Brotato

Ontwikkelaar

Blobfish

Uitgever

Seaven Studio

Release

27 september 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
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