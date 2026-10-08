Brotato's Primal Dread-DLC komt in november 2026 uit
Sta je te springen om terug te keren naar Brotato? De Primal Dread-DLC geeft redenen genoeg en is over een klein maandje speelbaar.
Tenminste, als je op de pc gamet. Op 2 november 2026 komt Brotato - Primal Dread DLC te verschijnen via Steam, Epic Games Store en GOG. In vroeg 2027 wordt de expansie uitgegeven op de PlayStation-consoles, XBOX-consoles, Nintendo Switch-consoles en mobiele apparaten. Verder is de Primal Dread-DLC content recht door zee. Je komt in een prehistorisch woud terecht en moet zien af te rekenen met de vele reptielachtige monsters die jou proberen op te peuzelen. Gelukkig ontvang je diverse aanvulling voor je arsenaal om jezelf met hand en tand te verdedigen.
Brotato is nu beschikbaar voor de pc, consoles en mobiele apparaten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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