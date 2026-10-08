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The Triple-i Initiative 2026

Chinese horrorgame JIAOHUN trapt The Triple-i Initiative af

Door Bram Noteboom
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12AM BLACKOUT krijgt de eer om The Triple-i Initiative van start te doen gaan met hun psychologische horrorgame JIAOHUN. Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer.

Mocht je houden van Chinese mythologie in combinatie met het bescheiden leven dat men daar leeft, dan is JIAOHUN wellicht iets voor jou. Het gaat om een filmische psychologische first-person horrorgame die zich afspeelt in een klein stadje in de jaren negentig. Stap voor stap moet je het mysterie achter de ondergang van Fairy Town zien te ontrafelen. Je bent hier niets voor niets teruggekeerd, al mislukte elke wanhopige poging om vooruit te komen. Uiteraard het perfecte terrein voor horrorachtige scenario's.

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JIAOHUN is beschikbaar in 2027 voor de pc en PlayStation 5.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot JIAOHUN
JIAOHUN

Ontwikkelaar

12AM BLACKOUT

Uitgever

12AM BLACKOUT

Release

2027

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
4 uur geleden

The Rock vond de trailer mwah…
Maar goed, je zet het inmiddels ook wel af tegen toppers in dat genre de laatste tijd/jaren

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