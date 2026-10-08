Chinese horrorgame JIAOHUN trapt The Triple-i Initiative af
12AM BLACKOUT krijgt de eer om The Triple-i Initiative van start te doen gaan met hun psychologische horrorgame JIAOHUN. Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer.
Mocht je houden van Chinese mythologie in combinatie met het bescheiden leven dat men daar leeft, dan is JIAOHUN wellicht iets voor jou. Het gaat om een filmische psychologische first-person horrorgame die zich afspeelt in een klein stadje in de jaren negentig. Stap voor stap moet je het mysterie achter de ondergang van Fairy Town zien te ontrafelen. Je bent hier niets voor niets teruggekeerd, al mislukte elke wanhopige poging om vooruit te komen. Uiteraard het perfecte terrein voor horrorachtige scenario's.
JIAOHUN is beschikbaar in 2027 voor de pc en PlayStation 5.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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