Co-op shooter Jump Space ontvangt grootste update tot nu toe
Keepsake Games heeft een mooie update klaarstaan voor de spelers van Jump Space. Ondanks de naam 'The Weapons Update' heeft men veel meer in huis dan alleen aanvullingen voor het arsenaal.
Maar goed: de wapens zijn inderdaad een centraal onderdeel van deze co-op sci-fi FPS. De Minigun (consumable) en Stinger SMG (load-out) worden aan de game toegevoegd, maar de wapensystemen worden in z'n algemeenheid uitgediept. De manier hoe je loot verzamelt gaat op de schop met uitbreidbare modules en blauwdrukken. Zo kun je niet alleen meer diepgang verwachten in je wapenprogressie, maar heb je ook manieren om je favoriete geweren per direct uit te printen, voordat je gaat beginnen met een nieuwe missie.
Verder worden er nieuwe features toegevoegd, zoals direct weer kunnen deelnemen aan lobby’s, een derde ruimteschip-classe genaamd de Hammerhead, vernieuwde crew- en schip-systemen, de toevoeging van de Hull Repair Tool, verbeterde dog fights en nog veel meer. Check vooral de onderstaande video voor alle details.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Nieuwe Jump Space update uitgelegd in video
John Jump Space vertelt je graag meer over The Heated Update, de nieuwste update voor Jump Space die een hoop nieuwe mogelijkheden en functies...0 reacties
-
Video
Jump Space binnenkort in Early Access op Steam
De co-op ruimtegame Jump Space verschijnt binnenkort in Early Access. Ontwikkelaar Keepsake Games deelt alvast de roadmap en aanschafprijs van de game.0 reacties
-
Nieuws
Jump Ship springt naar rebranding met nieuwe naam: Jump Space
Zin in de Early Access-launch van Jump Ship? Dat is meer dan terecht, maar je moet wel een kleine aanpassing doorvoeren: de naam is tegenwoordig Jump...0 reacties
-
Gameplay
Sci-fi co-op actie in first-person shooter Jump Ship
Jump Ship schiet ertussen en toont de Early Access-releasedatum. Daarnaast heeft ontwikkelaar Keepsake Games behoorlijk wat gameplay voor ons in petto.0 reacties