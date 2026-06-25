Co-op shooter Jump Space ontvangt grootste update tot nu toe

Keepsake Games heeft een mooie update klaarstaan voor de spelers van Jump Space. Ondanks de naam 'The Weapons Update' heeft men veel meer in huis dan alleen aanvullingen voor het arsenaal.

Maar goed: de wapens zijn inderdaad een centraal onderdeel van deze co-op sci-fi FPS. De Minigun (consumable) en Stinger SMG (load-out) worden aan de game toegevoegd, maar de wapensystemen worden in z'n algemeenheid uitgediept. De manier hoe je loot verzamelt gaat op de schop met uitbreidbare modules en blauwdrukken. Zo kun je niet alleen meer diepgang verwachten in je wapenprogressie, maar heb je ook manieren om je favoriete geweren per direct uit te printen, voordat je gaat beginnen met een nieuwe missie.

Verder worden er nieuwe features toegevoegd, zoals direct weer kunnen deelnemen aan lobby’s, een derde ruimteschip-classe genaamd de Hammerhead, vernieuwde crew- en schip-systemen, de toevoeging van de Hull Repair Tool, verbeterde dog fights en nog veel meer. Check vooral de onderstaande video voor alle details.