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Co-op shooter Jump Space ontvangt grootste update tot nu toe

Door Bram Noteboom

Keepsake Games heeft een mooie update klaarstaan voor de spelers van Jump Space. Ondanks de naam 'The Weapons Update' heeft men veel meer in huis dan alleen aanvullingen voor het arsenaal.

Maar goed: de wapens zijn inderdaad een centraal onderdeel van deze co-op sci-fi FPS. De Minigun (consumable) en Stinger SMG (load-out) worden aan de game toegevoegd, maar de wapensystemen worden in z'n algemeenheid uitgediept. De manier hoe je loot verzamelt gaat op de schop met uitbreidbare modules en blauwdrukken. Zo kun je niet alleen meer diepgang verwachten in je wapenprogressie, maar heb je ook manieren om je favoriete geweren per direct uit te printen, voordat je gaat beginnen met een nieuwe missie.

Verder worden er nieuwe features toegevoegd, zoals direct weer kunnen deelnemen aan lobby’s, een derde ruimteschip-classe genaamd de Hammerhead, vernieuwde crew- en schip-systemen, de toevoeging van de Hull Repair Tool, verbeterde dog fights en nog veel meer. Check vooral de onderstaande video voor alle details.

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Bron: Keepsake Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jump Space
Jump Space

Ontwikkelaar

Keepsake Games

Uitgever

Keepsake Games

Release

19 september 2025

Platforms

PC
XBS
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