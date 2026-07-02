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Code Vein II Mask of Idris-DLC en 2.0-update in de maak

Door Bram Noteboom

Code Vein II is binnenkort een nieuw hoofdstuk rijker. De Mask of Idris-uitbreiding komt eraan en deze DLC gaat gepaard met de 2.0-update voor de game.

Bandai Namco belooft plechtig dat de Mask of Idris-expansie spelers naar een volledig nieuw verhaal brengt, waarom de tijd, de ruimte en de realiteit an sich worden overschreden. Het gaat om een 'history-altering storyline', waarin meerdere tijdlijnen en werelden botsen. Samen vormen ze de Forsaken World. Er wachten krachtige nieuwe partners op de speler, zoals Liv Voda – The Guardian of Time and Space en de mysterieuze revenant Lou MagMell. Bereid je voor om nieuwe gebieden te ontdekken en het op te nemen tegen sterke opponenten. Om deze DLC te betreden, moet je het Luna Fraterna-einde hebben behaald en de Valentin's Request-quest doorlopen.

Daarnaast brengt Bandai Namco een 2.0-update uit voor de game. Code Vein II version 2.0.0 brengt additionele content, inclusief nieuwe manieren om de post-game wereld te verkennen met je favoriete compagnons. Meer details worden later vrijgemaakt, net zoals de releasedatum; die is voor nu nog onbekend.

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Code Vein II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Bandai Namco
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Code Vein II
Code Vein II

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bandai Namco Studios

Uitgever

Bandai Namco

Release

30 januari 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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