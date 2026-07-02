Code Vein II Mask of Idris-DLC en 2.0-update in de maak
Code Vein II is binnenkort een nieuw hoofdstuk rijker. De Mask of Idris-uitbreiding komt eraan en deze DLC gaat gepaard met de 2.0-update voor de game.
Bandai Namco belooft plechtig dat de Mask of Idris-expansie spelers naar een volledig nieuw verhaal brengt, waarom de tijd, de ruimte en de realiteit an sich worden overschreden. Het gaat om een 'history-altering storyline', waarin meerdere tijdlijnen en werelden botsen. Samen vormen ze de Forsaken World. Er wachten krachtige nieuwe partners op de speler, zoals Liv Voda – The Guardian of Time and Space en de mysterieuze revenant Lou MagMell. Bereid je voor om nieuwe gebieden te ontdekken en het op te nemen tegen sterke opponenten. Om deze DLC te betreden, moet je het Luna Fraterna-einde hebben behaald en de Valentin's Request-quest doorlopen.
Daarnaast brengt Bandai Namco een 2.0-update uit voor de game. Code Vein II version 2.0.0 brengt additionele content, inclusief nieuwe manieren om de post-game wereld te verkennen met je favoriete compagnons. Meer details worden later vrijgemaakt, net zoals de releasedatum; die is voor nu nog onbekend.
Code Vein II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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