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Company of Heroes 3: Final Stand aangekondigd met trailer

Door Wim Odekerken

Fans van de Company of Heroes-franchise kunnen uitkijken naar een nieuwe, stand-alone ervaring binnen dit rijke strategie-universum. Company of Heroes 3: Final Stand wordt een op zichzelf staande game die de nadruk legt op de actie.

Deze standalone expansie gaat op de roguelite-tour waarbij je moet zien te overleven terwijl de vijand jou blijft bestoken met de ene na de andere aanval. Als de uitdaging echt te groot wordt, kan je er zelfs een vriend bij betrekken in de coöp-modus. De bekende, actievolle gameplay zoals we die kennen uit Company of Heroes 3, maar dan met een twist. We laten de trailer graag voor zich spreken.

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Company of Heroes 3: Final Stand verschijnt op 29 juli voor pc.

Bron: Relic Entertainment
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 16 reviews 130 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

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Packshot Company of Heroes 3
Company of Heroes 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Relic Entertainment

Uitgever

SEGA

Release

23 februari 2023

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 17:30

Het eerste deel heb ik aardig wat gespeeld, ooit het 2e deel gekocht in de aanbieding maar niet ver mee gekomen, met het zien van deze trailers ziet het er goed uit.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 dagen geleden om 14:15

The Rock heeft deel 3 nog steeds liggen. Stukje gespeeld, heel vet, als snapte The Great One nog lang niet alle mechanieken. Keertje weer oppakken dit…

0
Avatar Worlds
Worlds
lvl2 Journey Awaits!
2 dagen geleden om 13:46

Haha, zo ziet een normale skirmish er bij mij al uit!

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
2 dagen geleden om 13:09

Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken!

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
2 dagen geleden om 10:06

Misschien dat ik dit ga proberen. Ziet er wel dik uit zeg!

Ben nooit een rts gamer geweest, maar met mijn nieuwe game pc wil ik er toch induiken. Ik zeg nu al weken (maanden) dat ik aan warhammer dawn of war ga beginnen, maar bleef het gek genoeg uit stellen 🤣 Maar de tijd zit er aan te komen!

0
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