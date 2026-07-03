Company of Heroes 3: Final Stand aangekondigd met trailer

Fans van de Company of Heroes-franchise kunnen uitkijken naar een nieuwe, stand-alone ervaring binnen dit rijke strategie-universum. Company of Heroes 3: Final Stand wordt een op zichzelf staande game die de nadruk legt op de actie.

Deze standalone expansie gaat op de roguelite-tour waarbij je moet zien te overleven terwijl de vijand jou blijft bestoken met de ene na de andere aanval. Als de uitdaging echt te groot wordt, kan je er zelfs een vriend bij betrekken in de coöp-modus. De bekende, actievolle gameplay zoals we die kennen uit Company of Heroes 3, maar dan met een twist. We laten de trailer graag voor zich spreken.

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Company of Heroes 3: Final Stand verschijnt op 29 juli voor pc.