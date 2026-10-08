Cyberpunk TCG Holophone voegt verhaal toe aan kaartspel

Middels een trailer vol synthbeats, roodtinten en reflecterende kaartjes leren we meer over Cyberpunk TCG Holophone, een toevoeging aan het kaartspel die een daadwerkelijk verhaal aan de gameplay moet toevoegen.

Cyberpunk TCG is logischerwijs de trading card game van Cyberpunk 2077. Door packs aan te schaffen, kunnen spelers allerlei kaarten verzamelen om te gebruiken in spelvorm. De toevoeging van Holophone moet echter meer bieden dan enkel een competitief element. Dankzij deze verhalende elementen kunnen spelers namelijk unieke verhalen samenstellen, waarbij spelers reputatie moeten verdienen en zich omhoog werken op de sociale ladder.