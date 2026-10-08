Cyberpunk TCG Holophone voegt verhaal toe aan kaartspel
Middels een trailer vol synthbeats, roodtinten en reflecterende kaartjes leren we meer over Cyberpunk TCG Holophone, een toevoeging aan het kaartspel die een daadwerkelijk verhaal aan de gameplay moet toevoegen.
Cyberpunk TCG is logischerwijs de trading card game van Cyberpunk 2077. Door packs aan te schaffen, kunnen spelers allerlei kaarten verzamelen om te gebruiken in spelvorm. De toevoeging van Holophone moet echter meer bieden dan enkel een competitief element. Dankzij deze verhalende elementen kunnen spelers namelijk unieke verhalen samenstellen, waarbij spelers reputatie moeten verdienen en zich omhoog werken op de sociale ladder.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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