Zelda: Ocarina of Time toont alle features in Switch 2-trailer

Het wachten is bijna ondraaglijk, maar samen komen we er wel! The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 verschijnt op 5 november. Om nogmaals duidelijk te maken dat het hierbij een volledige remake betreft, vat de ontwikkelaar nog even een aantal belangrijke nieuwe features in The Legend of Zelda: Ocarina of Time samen in een overzichtsvideo.

Of Ocarina of Time al deze nieuwe features daadwerkelijk nodig had, moet nog blijken. Toch is het fijn om te zien dat de Switch 2-versie een flink aantal updates bevat. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld dashen, waardoor we niet continu over Hyrule Field hoeven te koprollen. Ook zijn we in staat, en wie had dit ooit gedacht, om Link met een druk op de knop te laten springen.

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Voor sicko's zoals onze eigen Nils heeft Nintendo ook gyro aiming geïmplementeerd. Gelukkig hoeven we niet langer op vage pixels te mikken. Ocarina of Time heeft namelijk een volledige grafische overhaul gekregen. En ben je nou vergeten welke toetscombinaties welk nummer vertegenwoordigen, dan kan je die in deze remake gewoon in de microfoon neuriën. Jij bent echter niet de enige die zijn stem kan laten horen. Ocarina of Time is namelijk voorzien van volledig gevoicede cutscenes.

De laatste toevoegingen in Ocarina of Time komen in de vorm van de 'Threads of Time', een wandtapijt dat meer overzicht over het verhaal geeft. In dit doek weven we als het ware de tijdlijn bijeen en weten we altijd op welk punt in het verhaal we staan. Hierdoor hebben we altijd een doel in zicht en vult het tapijt zich aan naarmate we doelen afvinken. Heb je de game echter uitgespeeld of heb je gewoon even geen zin om te verkennen, dan wil je wellicht een aantal gevechten overdoen. En dat kan nu zonder een nieuwe savefile op te starten. In de 'Hall of Fallen Foes' kunnen we namelijk niet enkel naar beelden van vijanden kijken, maar hier kunnen we deze ook uitdagen voor een rematch.

En? Zin in de release?! The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november exclusief voor Nintendo Switch 2! Mocht je meer willen lezen over de game, dan kan dat gewoon. Nils mocht namelijk op reis voor een hands-onpreview met The Legend of Zelda: Ocarina of Time!