Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Zelda: Ocarina of Time toont alle features in Switch 2-trailer

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Het wachten is bijna ondraaglijk, maar samen komen we er wel! The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 verschijnt op 5 november. Om nogmaals duidelijk te maken dat het hierbij een volledige remake betreft, vat de ontwikkelaar nog even een aantal belangrijke nieuwe features in The Legend of Zelda: Ocarina of Time samen in een overzichtsvideo.

Of Ocarina of Time al deze nieuwe features daadwerkelijk nodig had, moet nog blijken. Toch is het fijn om te zien dat de Switch 2-versie een flink aantal updates bevat. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld dashen, waardoor we niet continu over Hyrule Field hoeven te koprollen. Ook zijn we in staat, en wie had dit ooit gedacht, om Link met een druk op de knop te laten springen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Voor sicko's zoals onze eigen Nils heeft Nintendo ook gyro aiming geïmplementeerd. Gelukkig hoeven we niet langer op vage pixels te mikken. Ocarina of Time heeft namelijk een volledige grafische overhaul gekregen. En ben je nou vergeten welke toetscombinaties welk nummer vertegenwoordigen, dan kan je die in deze remake gewoon in de microfoon neuriën. Jij bent echter niet de enige die zijn stem kan laten horen. Ocarina of Time is namelijk voorzien van volledig gevoicede cutscenes.

De laatste toevoegingen in Ocarina of Time komen in de vorm van de 'Threads of Time', een wandtapijt dat meer overzicht over het verhaal geeft. In dit doek weven we als het ware de tijdlijn bijeen en weten we altijd op welk punt in het verhaal we staan. Hierdoor hebben we altijd een doel in zicht en vult het tapijt zich aan naarmate we doelen afvinken. Heb je de game echter uitgespeeld of heb je gewoon even geen zin om te verkennen, dan wil je wellicht een aantal gevechten overdoen. En dat kan nu zonder een nieuwe savefile op te starten. In de 'Hall of Fallen Foes' kunnen we namelijk niet enkel naar beelden van vijanden kijken, maar hier kunnen we deze ook uitdagen voor een rematch.

En? Zin in de release?! The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november exclusief voor Nintendo Switch 2! Mocht je meer willen lezen over de game, dan kan dat gewoon. Nils mocht namelijk op reis voor een hands-onpreview met The Legend of Zelda: Ocarina of Time!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2856 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

Coolblue NL

Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition

Switch 2Pre-order

€ 539,00 Naar Coolblue NL
bol.com

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Nintendo Switch 2

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 69,99 Naar bol.com
bol.com

Nintendo Switch 2 - Beschermhoes - The Legend of Zelda 40th Anniversary

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 34,99 Naar bol.com
Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl14 High Score Chaser
37 minuten geleden

Ik kijk helemaal niks meer. Lang geleden dat ik echt uitkeek naar een game, maar deze krijgt het voor elkaar.

Laat me verrassen!

0
Avatar SpeedyNick
SpeedyNick
lvl2 Journey Awaits!
40 minuten geleden

Zin in! Heb het origineel paar keer uitgespeeld & heeft dan ook een grote plek in mijn hart.

Woensdag terug van Gran Canaria waar ik nu zit, en donderdag nog een paar dagen los met deze remake voordat het werken weer begint 😎

0
Avatar CaptainCarrot
CaptainCarrot
lvl3 XP Farmer
41 minuten geleden

Ik kan niet wachten! Donderdag meteen halen, die kleine mee in de wagen en op naar winkel. Mooi dat ik met deze game opgegroeid ben en hem nu met die kleine van mij kan gaan spelen. Ze heeft geen keuze, dit moet ze leuk vinden haha

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
43 minuten geleden

Tja... Het ziet er vrij simpel uit allemaal (don't kill me don't kill me haha)
Ben er gewoon niet mee opgegroeid

0
Avatar Larv
Larv
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Kijk erg uit naar deze game, maar jammergenoeg moet ik toch iets op m'n kerstlijstje hebben staan... Voorlopig maar trailers en dergelijke ontwijken.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

Ook deze trailer kijk ik niet 😎.

1
Avatar Topspin
Topspin
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Heel veel zin in. Ga niks meer van te voren bekijken, laat het lekker op me af komen!

1
Avatar NightOwl
NightOwl
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Don't look, don't look don't look...nog maar een paar dagen!

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord