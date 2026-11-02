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Google neemt Zelda-fans terug naar 1998 met leuke easter egg

Door Rudy Wijnberg
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Waar Rockstar gigantische brandingcampagnes organiseert, houdt Nintendo het redelijk kleinschalig met de promotie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Toch lijkt Google het niet te kunnen laten om een kleine easter egg in de zoekmachine te implementeren. Benieuwd hoe je deze letterlijke throwback naar het verleden activeert?

Google heeft het niet makkelijk gehad de afgelopen dagen. De tegenvallende advertentie-inkomsten in combinatie met een vrijwel advertentievrije AI-modus (Ironie kan soms ook zo mooi zijn) heeft een flinke impact op de koers gehad. Gelukkig heeft Google tussendoor wel tijd gehad voor de implementatie van een leuke easter egg. Met deze easter egg reis je direct naar 1998, en dat in zo'n 0,64 seconden!

Google Ocarina of Time Easter Egg

Wanneer gebruikers 'Zelda' of 'Ocarina of Time' in de zoekmachine typen, verschijnt rechtsonder het Master Sword. Klik je deze aan, dan reizen we af naar 1998, het jaar dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo 64 verscheen. Helaas zijn wij niet te vinden tussen de 1.998 zoekresultaten die in 0,64 seconden gevonden zijn, maar een verwijzing naar de originele releasetrailer staat er in ieder geval wel! Zie je toch liever Gameliner in je resultaten, dan klik je weer op het Master Sword om terug te reizen naar het huidige tijdperk.

Wat vinden jullie van dit soort easter eggs? Is het een leuke actie van Google of volkomen onnodig? The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.

Bron: Google
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2868 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
3 uur geleden

Net geprobeerd, ik kreeg wel Gameliner op de eerste pagina in de 'oude stijl'.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
4 uur geleden

Wel echt leuk gedaan, net effe gecheckt.

2
Avatar ghost
ghost
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden
Google heeft het niet makkelijk gehad de afgelopen dagen. De tegenvallende advertentie-inkomsten in combinatie met een vrijwel advertentievrije AI-modus (Ironie kan soms ook zo mooi zijn) legt het bedrijf geen windeieren.

Hoeveel zijn windeieren waard volgens jou, Rudy?

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
6 uur geleden
GIF in reactie
0
Avatar 🎁Monojaxx🥕👞
🎁Monojaxx🥕👞
lvl19 Endgamer
6 uur geleden

The Best Game Ever… Now even Better!

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1
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
6 uur geleden

The hype is real!

GIF via GIPHY
4
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