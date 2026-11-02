Google neemt Zelda-fans terug naar 1998 met leuke easter egg
Waar Rockstar gigantische brandingcampagnes organiseert, houdt Nintendo het redelijk kleinschalig met de promotie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Toch lijkt Google het niet te kunnen laten om een kleine easter egg in de zoekmachine te implementeren. Benieuwd hoe je deze letterlijke throwback naar het verleden activeert?
Google heeft het niet makkelijk gehad de afgelopen dagen. De tegenvallende advertentie-inkomsten in combinatie met een vrijwel advertentievrije AI-modus (Ironie kan soms ook zo mooi zijn) heeft een flinke impact op de koers gehad. Gelukkig heeft Google tussendoor wel tijd gehad voor de implementatie van een leuke easter egg. Met deze easter egg reis je direct naar 1998, en dat in zo'n 0,64 seconden!
Wanneer gebruikers 'Zelda' of 'Ocarina of Time' in de zoekmachine typen, verschijnt rechtsonder het Master Sword. Klik je deze aan, dan reizen we af naar 1998, het jaar dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo 64 verscheen. Helaas zijn wij niet te vinden tussen de 1.998 zoekresultaten die in 0,64 seconden gevonden zijn, maar een verwijzing naar de originele releasetrailer staat er in ieder geval wel! Zie je toch liever Gameliner in je resultaten, dan klik je weer op het Master Sword om terug te reizen naar het huidige tijdperk.
Wat vinden jullie van dit soort easter eggs? Is het een leuke actie van Google of volkomen onnodig? The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
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