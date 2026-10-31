Nintendo verrast met Pikmin Day Direct vol aankondigingen

Nintendo heeft iedereen weten te verrassen met een spontane Nintendo Direct. Dit keer gaat het om de Nintendo Pikmin Day Direct, een show van ongeveer tien minuten die vooral erg ongemakkelijk om naar te kijken is.

Niets tegen Shigeru Miyamoto, maar hoe ongemakkelijk is onderstaande Pikmin Day Direct tegen het einde? Een nieuwe Nintendo Direct is altijd reden voor feest. Dit keer staat deze in het teken van Pikmin en het blijkt dat 1 november is bestempeld tot 'Pikmin Day', dit omdat de drie verschillende Pikmin uit het origineel drie keer het nummer één vertegenwoordigen ofzo.

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In bovenstaande video krijgen we drie onderdelen te zien. De eerste hiervan is de aankomende release van Pikmin 4 + Dandori Academy, die op 12 november 2026 voor Nintendo Switch 2 verschijnt. De geüpdatete versie wordt geleverd met Dandori Academy, een modus waarin we op vrijdag, zaterdag en zondag een soort tentamen moeten afleggen. Wil je een voorproefje van de Switch 2-versie van Pikmin 4, download dan op 2 november 2026 de Pikmin 4-demo voor Nintendo Switch 2. De demo bevat de openingswereld en twee levels uit de Dandori Academy-modus.

Het tweede segment stond volledig in het teken van Pikmin Bloom, de mobiele spin-off van de Nintendo-franchise. De game van Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic, wat inmiddels Scopely heet, wordt deze winter voorzien van de gratis Secret Caves-update, waarmee we onze Pikmin geheime locaties in kunnen sturen voor nieuwe schatten. Die schatten worden echter bewaakt door vijanden, maar geen zorgen, geen Pikmin gaat verloren! Om een Secret Cave te verkennen, dien je echter wel over een 'Cave Map' te beschikken. Deze zijn te vinden op ansichtkaarten, maar zijn ook te verdienen op Nintendo Switch 2 via Dandori Academy.

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Als laatste krijgen we een nieuwe Pikmin-short voorgeschoteld. De korte film wordt geïntroduceerd door een dame die mutsjes maakt en dat segment is vooral bijzonder ongemakkelijk, zeker met de Engelse dub. Afijn, de nieuwe short is gemaakt door Nintendo Pictures en dient als startschot voor Hello! Pikmin, een reeks korte films waarvan maandelijks een nieuwe verschijnt. Hello! Pikmin #01 Frog wordt deze maand nog opgevolgd door een tweede short, maar de derde gaan we pas in december zien.

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Zo, dat was de Pikmin Day Direct! Was dit een leuke verrassing of zie je het nut er niet van in? Laat het weten in de reacties!