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Nintendo verrast met Pikmin Day Direct vol aankondigingen

Door Rudy Wijnberg
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Nintendo heeft iedereen weten te verrassen met een spontane Nintendo Direct. Dit keer gaat het om de Nintendo Pikmin Day Direct, een show van ongeveer tien minuten die vooral erg ongemakkelijk om naar te kijken is.

Niets tegen Shigeru Miyamoto, maar hoe ongemakkelijk is onderstaande Pikmin Day Direct tegen het einde? Een nieuwe Nintendo Direct is altijd reden voor feest. Dit keer staat deze in het teken van Pikmin en het blijkt dat 1 november is bestempeld tot 'Pikmin Day', dit omdat de drie verschillende Pikmin uit het origineel drie keer het nummer één vertegenwoordigen ofzo.

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In bovenstaande video krijgen we drie onderdelen te zien. De eerste hiervan is de aankomende release van Pikmin 4 + Dandori Academy, die op 12 november 2026 voor Nintendo Switch 2 verschijnt. De geüpdatete versie wordt geleverd met Dandori Academy, een modus waarin we op vrijdag, zaterdag en zondag een soort tentamen moeten afleggen. Wil je een voorproefje van de Switch 2-versie van Pikmin 4, download dan op 2 november 2026 de Pikmin 4-demo voor Nintendo Switch 2. De demo bevat de openingswereld en twee levels uit de Dandori Academy-modus.

Het tweede segment stond volledig in het teken van Pikmin Bloom, de mobiele spin-off van de Nintendo-franchise. De game van Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic, wat inmiddels Scopely heet, wordt deze winter voorzien van de gratis Secret Caves-update, waarmee we onze Pikmin geheime locaties in kunnen sturen voor nieuwe schatten. Die schatten worden echter bewaakt door vijanden, maar geen zorgen, geen Pikmin gaat verloren! Om een Secret Cave te verkennen, dien je echter wel over een 'Cave Map' te beschikken. Deze zijn te vinden op ansichtkaarten, maar zijn ook te verdienen op Nintendo Switch 2 via Dandori Academy.

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Als laatste krijgen we een nieuwe Pikmin-short voorgeschoteld. De korte film wordt geïntroduceerd door een dame die mutsjes maakt en dat segment is vooral bijzonder ongemakkelijk, zeker met de Engelse dub. Afijn, de nieuwe short is gemaakt door Nintendo Pictures en dient als startschot voor Hello! Pikmin, een reeks korte films waarvan maandelijks een nieuwe verschijnt. Hello! Pikmin #01 Frog wordt deze maand nog opgevolgd door een tweede short, maar de derde gaan we pas in december zien.

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Zo, dat was de Pikmin Day Direct! Was dit een leuke verrassing of zie je het nut er niet van in? Laat het weten in de reacties!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2857 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

Dit klinkt vrij nutteloos… The Rock is alleen niet in staat dit te bekijken gezien de conditie waarin The People’s Champ zich voelt momenteel na een iets te fanatiek stapavondje. Laten we het er op houden dat The Great One zich momenteel niet zo Great voelt 😅

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Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Die Pikmin mutsjes vond ik wel erg leuk haha 🤣🤣 die wil ik wel dragen !

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