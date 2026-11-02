Pikmin Day gaat verder met nieuwe Pikmin 4-Treehouse en short

Was jij ook zo verrast dat Nintendo 1 november bestempelde tot Pikmin Day in een gloednieuwe Nintendo Direct? Wij ook, maar Nintendo zet die verrassing kracht bij met de release van een nieuwe Hello! Pikmin-short en een Nintendo Treehouse waarin Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy wordt gespeeld.

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Mocht je Pikmin 4 nog niet gespeeld hebben, dan is Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy wellicht het ideale instappunt. De Switch 2-versie is voorzien van een grafische update, waardoor de game in 4K is te spelen. Daarnaast kunnen we companion Oatchi commanderen door in de microfoon te praten. De meest significante toevoeging komt echter in de vorm van Dandori Academy, een nieuwe modus waarin we uitdagingen moeten voltooien. Deze 'opleiding' schotelt je ieder weekend een proefwerken voor, dus bereid je doordeweeks goed voor door de levels onbeperkt te spelen!

Dat is echter niet alles. Nintendo heeft namelijk ook de tweede aflevering van de Hello! Pikmin-short vrijgegeven. In aflevering 2 - Dream kunnen we veertig seconden lang kijken naar een Pikmin die zijn droom om te vliegen probeert waar te maken.

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Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy verschijnt op 12 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Mocht je de reguliere Switch-editie niet bezitten, dan kost een aanschaf je 69,99 euro. Heb je Pikmin 4 echter al in bezit, dan kun je de game upgraden met het Nintendo Switch 2-upgradepack voor 9,99 euro.