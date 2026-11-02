Pikmin Day gaat verder met nieuwe Pikmin 4-Treehouse en short
Was jij ook zo verrast dat Nintendo 1 november bestempelde tot Pikmin Day in een gloednieuwe Nintendo Direct? Wij ook, maar Nintendo zet die verrassing kracht bij met de release van een nieuwe Hello! Pikmin-short en een Nintendo Treehouse waarin Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy wordt gespeeld.
Mocht je Pikmin 4 nog niet gespeeld hebben, dan is Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy wellicht het ideale instappunt. De Switch 2-versie is voorzien van een grafische update, waardoor de game in 4K is te spelen. Daarnaast kunnen we companion Oatchi commanderen door in de microfoon te praten. De meest significante toevoeging komt echter in de vorm van Dandori Academy, een nieuwe modus waarin we uitdagingen moeten voltooien. Deze 'opleiding' schotelt je ieder weekend een proefwerken voor, dus bereid je doordeweeks goed voor door de levels onbeperkt te spelen!
Dat is echter niet alles. Nintendo heeft namelijk ook de tweede aflevering van de Hello! Pikmin-short vrijgegeven. In aflevering 2 - Dream kunnen we veertig seconden lang kijken naar een Pikmin die zijn droom om te vliegen probeert waar te maken.
Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy verschijnt op 12 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Mocht je de reguliere Switch-editie niet bezitten, dan kost een aanschaf je 69,99 euro. Heb je Pikmin 4 echter al in bezit, dan kun je de game upgraden met het Nintendo Switch 2-upgradepack voor 9,99 euro.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Vind het nogal veel gedoe om een Switch2 versie van een bestaande game. Nou vind ik trouwens dat Nintendo sowieso een beetje teveel videos/treehouses maakt van games en films. Laat nog wat aan de verbeelding over zou ik zeggen. Waarom moet alles maar tot in detail uitgekauwd en uitgescheten worden?
Gelukkig “zit er een knop op mijn tv”, en kijk ik er niet naar. Voor een ieder die er geen genoeg van kan krijgen: have fun!
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