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De eerste trailer voor GTA 6 komt in december

Door Eilish Janssen

De eerste trailer voor GTA 6 gaat in december live. Rockstar bevestigde dit onlangs via hun officiële Twitter-account.

In december krijgen we dus eindelijk de eerste beelden te zien van het langverwachte volgende deel in de gameserie van Grand Theft Auto. Rockstar viert in deze maand ook zijn 25-jarige jubileum. Bloomberg meldde eerder vandaag al dat Rockstar GTA 6 deze week aan zou gaan kondigen. Een paar uur later bleek dit dus ook te kloppen, want Rockstar kwam in de middag met de officiële aankondiging. De uitgever gaf nog geen enkel detail weg over de game, alleen wanneer we de eerste trailer kunnen verwachten en dat ze ernaar uit kijken om nog jaren aan ervaringen met hun fans te delen. In augustus ging er al een gerucht rond dat GTA 6 in 2024 uitkomt. Dit was gebaseerd op een mogelijke hint van Take-Two Interactive. Daarnaast zijn er natuurlijk nog heel wat meer geruchten voorbijgekomen over de langverwachte game, waaronder het gerucht dat GTA 6 zeer realistische animaties krijgt.

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Rockstar liet onlangs via hun Twitter-kanaal weten dat we de eerste trailer voor GTA 6 in december kunnen verwachten.

Bron: Twitter Rockstar
Eilish Janssen
Eilish Janssen Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,8/5 56 reviews 1255 artikelen geplaatst

Je zou het haast niet zeggen, maar Eilish heeft een passie voor alles dat de "normale mens" de stuipen op het lijf jaagt. Haar stapel dekentjes is torenhoog en wanneer de zon zijn oogjes sluit, wikkelt ze zich in haar coconnetje om zich onder te dompelen in menig nachtmerrie. Vergis je echter niet, Eilish is altijd vlijmscherp. Ze scheidt het kaf van het koren en weet het laatste nieuws recht voor je raap te brengen.

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GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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