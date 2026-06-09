Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition hakt zich een weg naar Switch 2
Zoals Capcom al mooi zei: de ultieme Devil Hunter is terug in stijl. Ditmaal op de Nintendo Switch 2 met Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition.
Capcom maakte een mooie opkomst tijdens de Nintendo Direct. Met aankondigingen van Dragon's Dogma 2 en Onimusha wist de Japanse gamemaker een visitekaartje af te geven, maar ze doen er nog een schepje bovenop. Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition is de volgende speciale versie van de game en deze titel mag binnenkort debuteren op de Nintendo Switch 2. Met de kenmerkende mix van razendsnelle combat en buitensporige personages, waaronder Dante's oude rivaal Vergil als speelbaar figuur, is het een S-S-S-stijlvol actiespektakel die je niet mag missen. Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition is beschikbaar vanaf 23 juni 2026 voor de Nintendo Switch 2.
Devil May Cry 5 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Xbox-consoles.
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