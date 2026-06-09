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Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition hakt zich een weg naar Switch 2

Door Bram Noteboom

Zoals Capcom al mooi zei: de ultieme Devil Hunter is terug in stijl. Ditmaal op de Nintendo Switch 2 met Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition.

Capcom maakte een mooie opkomst tijdens de Nintendo Direct. Met aankondigingen van Dragon's Dogma 2 en Onimusha wist de Japanse gamemaker een visitekaartje af te geven, maar ze doen er nog een schepje bovenop. Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition is de volgende speciale versie van de game en deze titel mag binnenkort debuteren op de Nintendo Switch 2. Met de kenmerkende mix van razendsnelle combat en buitensporige personages, waaronder Dante's oude rivaal Vergil als speelbaar figuur, is het een S-S-S-stijlvol actiespektakel die je niet mag missen. Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition is beschikbaar vanaf 23 juni 2026 voor de Nintendo Switch 2.

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Devil May Cry 5 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Xbox-consoles.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Devil May Cry 5
Devil May Cry 5

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

8 maart 2019

Platforms

PC
PS4
XONE
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 18:32

Deze ga ik wel kopen loopt 60fps en maar 30 euro.

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