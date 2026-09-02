Dit zijn alle trophies in Marvel's Wolverine (spoiler vrij)
Ben jij een zogeheten Trophy Hunter of Completionist? Check dan snel onderstaande lijst. Insomniac Games heeft namelijk de volledige lijst met Trophies vrijgegeven voor de aankomende PlayStation 5-exclusive!
Singleplayeravontuur Marvel's Wolverine komt bijna te verschijnen. Het is echter fijn als je je alvast een beetje kunt voorbereiden op het avontuur dat komen gaat. Vandaar dat Insomniac Games alvast de volledige lijst met PS5-Trophies heeft vrijgegeven. Helaas zonder tijdsindicatie, maar bijster lastig ziet het er allemaal niet uit. Er is geprobeerd om de lijst spoilervrij te houden, maar verwacht lichte verwijzingen naar locaties in de game.
Volledige lijst met alle Marvel's Wolverine Trophies
Met in totaal 25 te verzamelen Trophies is de verwachting dat Marvel's Wolverine niet al te veel tijd in beslag gaat nemen. De lijst lijkt voornamelijk te bestaan uit een aantal Trophies voor te verzamelen onderwerpen, verhaalgerelateerde beloningen, kleine interacties in de diverse levels en wat upgrades voor de X-Men. In totaal kan je 1 Platinum-, 4 Gouden, 4 Zilveren en 16 Bronzen Trophies verzamelen. Bekijk nu onderstaande tabel voor een volledig overzicht van de Trophies, de omschrijvingen en het type!
|Trophy
|Omschrijving
|Type
|I'm The Best There Is...
|Unlock every trophy in Marvel's Wolverine
|Platinum
|One More Story
|Complete the Main Story
|Goud
|Ultimate Predatory
|Reach Player Level 36
|Zilver
|Suit Up
|Craft your first suit
|Brons
|Adamantium Armory
|Craft enough suits to fully upgrade your health
|Goud
|Secondary Mutations
|Reach Adaptation Level 10
|Goud
|Crate Collector
|Collect all Material Crates
|Zilver
|But a Dram
|Collect first whisky bottle
|Brons
|Full Barrel
|Collect all Whisky Bottles
|Zilver
|Repressed Memories
|Unlock the hidden memory in Nightmare Trials
|Goud
|Hot Head
|Hit Rage Tier 3
|Brons
|Ground Control
|Push 3 enemies out of the plane
|Brons
|That's Cheating
|Free the stuffed animals from the claw machine
|Brons
|Poseidon's Kiss
|Activate the kissing toilet in the Tokyo bar bathroom
|Brons
|Cache Crusher
|Destroy 100 XP caches
|Brons
|Parry Perfected
|Parry 500 times
|Brons
|Adamantium Dreams
|Achieve Adamantium on any Nightmare Trial
|Brons
|Saturn Slam
|Drop Saturn onto the Hand in Japan
|Brons
|Waking Nightmare
|Discover a Nightmare Door "in the wild"
|Brons
|Pathways of the Mind
|Discover all Nightmare Doors
|Zilver
|Spiral Cut
|Kill 75 enemies with Tornado Spin
|Brons
|Blindsided
|Stealth kill 10 enemies blinded by Jean
|Brons
|Shish Kebab
|Impale an enemy on an environmental hazard
|Brons
|Greased
|Read Callisto's journal in her Vancouver garage
|Brons
|Recycled
|"Defeat" a Reaver using molten metal
|Brons
En? Ga jij Marvel's Wolverine volledig uitspelen? Laat het weten in de comments!
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Zal wel prima te doen zijn zoals bij die Spider-Man games. Is ook prima, dat het een beetje leuk te halen is als je er zin in hebt.
Nou, dat zal niet lang duren voordat ik deze platinum heb. Geen NG+ trophy, relax!