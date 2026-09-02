Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Dit zijn alle trophies in Marvel's Wolverine (spoiler vrij)

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ben jij een zogeheten Trophy Hunter of Completionist? Check dan snel onderstaande lijst. Insomniac Games heeft namelijk de volledige lijst met Trophies vrijgegeven voor de aankomende PlayStation 5-exclusive!

Singleplayeravontuur Marvel's Wolverine komt bijna te verschijnen. Het is echter fijn als je je alvast een beetje kunt voorbereiden op het avontuur dat komen gaat. Vandaar dat Insomniac Games alvast de volledige lijst met PS5-Trophies heeft vrijgegeven. Helaas zonder tijdsindicatie, maar bijster lastig ziet het er allemaal niet uit. Er is geprobeerd om de lijst spoilervrij te houden, maar verwacht lichte verwijzingen naar locaties in de game.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Volledige lijst met alle Marvel's Wolverine Trophies

Met in totaal 25 te verzamelen Trophies is de verwachting dat Marvel's Wolverine niet al te veel tijd in beslag gaat nemen. De lijst lijkt voornamelijk te bestaan uit een aantal Trophies voor te verzamelen onderwerpen, verhaalgerelateerde beloningen, kleine interacties in de diverse levels en wat upgrades voor de X-Men. In totaal kan je 1 Platinum-, 4 Gouden, 4 Zilveren en 16 Bronzen Trophies verzamelen. Bekijk nu onderstaande tabel voor een volledig overzicht van de Trophies, de omschrijvingen en het type!

TrophyOmschrijvingType
I'm The Best There Is...Unlock every trophy in Marvel's WolverinePlatinum
One More StoryComplete the Main StoryGoud
Ultimate PredatoryReach Player Level 36Zilver
Suit UpCraft your first suitBrons
Adamantium ArmoryCraft enough suits to fully upgrade your healthGoud
Secondary MutationsReach Adaptation Level 10Goud
Crate CollectorCollect all Material CratesZilver
But a DramCollect first whisky bottleBrons
Full BarrelCollect all Whisky BottlesZilver
Repressed MemoriesUnlock the hidden memory in Nightmare TrialsGoud
Hot HeadHit Rage Tier 3Brons
Ground ControlPush 3 enemies out of the planeBrons
That's CheatingFree the stuffed animals from the claw machineBrons
Poseidon's KissActivate the kissing toilet in the Tokyo bar bathroomBrons
Cache CrusherDestroy 100 XP cachesBrons
Parry PerfectedParry 500 timesBrons
Adamantium DreamsAchieve Adamantium on any Nightmare TrialBrons
Saturn SlamDrop Saturn onto the Hand in JapanBrons
Waking NightmareDiscover a Nightmare Door "in the wild"Brons
Pathways of the MindDiscover all Nightmare DoorsZilver
Spiral CutKill 75 enemies with Tornado SpinBrons
BlindsidedStealth kill 10 enemies blinded by JeanBrons
Shish KebabImpale an enemy on an environmental hazardBrons
GreasedRead Callisto's journal in her Vancouver garageBrons
Recycled"Defeat" a Reaver using molten metalBrons

En? Ga jij Marvel's Wolverine volledig uitspelen? Laat het weten in de comments!

Bron: Insomniac Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2492 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
Lees meer
Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Insomniac games zijn altijd leuke games om te platten! Kijk hier naar uit!😀

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Zal wel prima te doen zijn zoals bij die Spider-Man games. Is ook prima, dat het een beetje leuk te halen is als je er zin in hebt.

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Nou, dat zal niet lang duren voordat ik deze platinum heb. Geen NG+ trophy, relax!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord