Dit zijn alle trophies in Marvel's Wolverine (spoiler vrij)

Ben jij een zogeheten Trophy Hunter of Completionist? Check dan snel onderstaande lijst. Insomniac Games heeft namelijk de volledige lijst met Trophies vrijgegeven voor de aankomende PlayStation 5-exclusive!

Singleplayeravontuur Marvel's Wolverine komt bijna te verschijnen. Het is echter fijn als je je alvast een beetje kunt voorbereiden op het avontuur dat komen gaat. Vandaar dat Insomniac Games alvast de volledige lijst met PS5-Trophies heeft vrijgegeven. Helaas zonder tijdsindicatie, maar bijster lastig ziet het er allemaal niet uit. Er is geprobeerd om de lijst spoilervrij te houden, maar verwacht lichte verwijzingen naar locaties in de game.

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Volledige lijst met alle Marvel's Wolverine Trophies

Met in totaal 25 te verzamelen Trophies is de verwachting dat Marvel's Wolverine niet al te veel tijd in beslag gaat nemen. De lijst lijkt voornamelijk te bestaan uit een aantal Trophies voor te verzamelen onderwerpen, verhaalgerelateerde beloningen, kleine interacties in de diverse levels en wat upgrades voor de X-Men. In totaal kan je 1 Platinum-, 4 Gouden, 4 Zilveren en 16 Bronzen Trophies verzamelen. Bekijk nu onderstaande tabel voor een volledig overzicht van de Trophies, de omschrijvingen en het type!

Trophy Omschrijving Type I'm The Best There Is... Unlock every trophy in Marvel's Wolverine Platinum One More Story Complete the Main Story Goud Ultimate Predatory Reach Player Level 36 Zilver Suit Up Craft your first suit Brons Adamantium Armory Craft enough suits to fully upgrade your health Goud Secondary Mutations Reach Adaptation Level 10 Goud Crate Collector Collect all Material Crates Zilver But a Dram Collect first whisky bottle Brons Full Barrel Collect all Whisky Bottles Zilver Repressed Memories Unlock the hidden memory in Nightmare Trials Goud Hot Head Hit Rage Tier 3 Brons Ground Control Push 3 enemies out of the plane Brons That's Cheating Free the stuffed animals from the claw machine Brons Poseidon's Kiss Activate the kissing toilet in the Tokyo bar bathroom Brons Cache Crusher Destroy 100 XP caches Brons Parry Perfected Parry 500 times Brons Adamantium Dreams Achieve Adamantium on any Nightmare Trial Brons Saturn Slam Drop Saturn onto the Hand in Japan Brons Waking Nightmare Discover a Nightmare Door "in the wild" Brons Pathways of the Mind Discover all Nightmare Doors Zilver Spiral Cut Kill 75 enemies with Tornado Spin Brons Blindsided Stealth kill 10 enemies blinded by Jean Brons Shish Kebab Impale an enemy on an environmental hazard Brons Greased Read Callisto's journal in her Vancouver garage Brons Recycled "Defeat" a Reaver using molten metal Brons

En? Ga jij Marvel's Wolverine volledig uitspelen? Laat het weten in de comments!