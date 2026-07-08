Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Diverse gamemodi CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS onthuld

Door Bram Noteboom

In voetbal kan alles gebeuren. Zo zie je maar weer in CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS. Bandai Namco heeft de diverse gamemodi onthuld.

De actievolle sportgame bevat de verhalende modus NEW STARS, die is gebaseerd op de 'World Youth Arc' en waarin verhaallijnen zijn verwerkt die uniek zijn voor de serie. Je beleeft deze content vanuit het perspectief van een volledig aanpasbaar personage; je eigen superster die speelt als lid van het Japanse nationale team. Samen met Tsubasa en je teamgenoten ga je jouw stempel drukken op het wereldtoneel. Verder kan je de LEGENDARY/ADVANCED Story Mode verkennen voor additionele, originele verhalen onder de directie van de legende achter de serie Yoichi Takahashi en de RIVALS EPISODE doet er nog een schepje bovenop. Voor de meer casual gameplay-ervaring kun je aan de slag met PRACTICE Mode en REGULAR MATCH.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS is beschikbaar vanaf 28 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Bandai Namco
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5112 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS
CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS

Ontwikkelaar

Tamsoft Corporation

Uitgever

Bandai Namco

Release

28 augustus 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord