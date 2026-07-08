Diverse gamemodi CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS onthuld
In voetbal kan alles gebeuren. Zo zie je maar weer in CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS. Bandai Namco heeft de diverse gamemodi onthuld.
De actievolle sportgame bevat de verhalende modus NEW STARS, die is gebaseerd op de 'World Youth Arc' en waarin verhaallijnen zijn verwerkt die uniek zijn voor de serie. Je beleeft deze content vanuit het perspectief van een volledig aanpasbaar personage; je eigen superster die speelt als lid van het Japanse nationale team. Samen met Tsubasa en je teamgenoten ga je jouw stempel drukken op het wereldtoneel. Verder kan je de LEGENDARY/ADVANCED Story Mode verkennen voor additionele, originele verhalen onder de directie van de legende achter de serie Yoichi Takahashi en de RIVALS EPISODE doet er nog een schepje bovenop. Voor de meer casual gameplay-ervaring kun je aan de slag met PRACTICE Mode en REGULAR MATCH.
CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS is beschikbaar vanaf 28 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.
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