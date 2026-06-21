Japan vs Thailand in CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS gameplay
Heb je na de Nederlandse overwinning op Zweden voetbalkoorts opgelopen? Kom dan hier snel gameplay van CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS bekijken.
CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS is een actievolle sportgame gebaseerd op de populaire, gelijknamige anime-serie. In een uitgebreide gameplay-video van een dik kwartier zie je waar het om draait in deze titel: flitsende passeeracties, harde tackles en onhoudbare pegels vliegen je om de oren. Zowel de intieme duels als het teamspel komt aan bod, maar bereid je ook voor op de nodige schwalbes. Elke keer als je de bal afpakt, laat je jouw opponent op de grond achter. Is ook wel met een reden, want je hebt de tijd en ruimte nodig om kansen te creëren en zo de iconische superschoten op het goal van de tegenstander te lossen. Check hieronder de spannende pot tussen Japan en Thailand.
CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS is beschikbaar vanaf 28 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.
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Die tackles zijn zo gewelddadig, daar kan Qatar nog een puntje aan zuigen
Ik ben niet zo van de voetbalgames maar dit is toch wel erg tof.