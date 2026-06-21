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Japan vs Thailand in CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS gameplay

Door Bram Noteboom

Heb je na de Nederlandse overwinning op Zweden voetbalkoorts opgelopen? Kom dan hier snel gameplay van CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS bekijken.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS is een actievolle sportgame gebaseerd op de populaire, gelijknamige anime-serie. In een uitgebreide gameplay-video van een dik kwartier zie je waar het om draait in deze titel: flitsende passeeracties, harde tackles en onhoudbare pegels vliegen je om de oren. Zowel de intieme duels als het teamspel komt aan bod, maar bereid je ook voor op de nodige schwalbes. Elke keer als je de bal afpakt, laat je jouw opponent op de grond achter. Is ook wel met een reden, want je hebt de tijd en ruimte nodig om kansen te creëren en zo de iconische superschoten op het goal van de tegenstander te lossen. Check hieronder de spannende pot tussen Japan en Thailand.

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CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS is beschikbaar vanaf 28 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS
CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS

Ontwikkelaar

Tamsoft Corporation

Uitgever

Bandai Namco

Release

28 augustus 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
2 weken geleden om 10:50

Die tackles zijn zo gewelddadig, daar kan Qatar nog een puntje aan zuigen

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Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 07:49

Ik ben niet zo van de voetbalgames maar dit is toch wel erg tof.

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