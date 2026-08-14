Door Star Fox-geïnspireerde game Wild Blue Skies nu te koop

Na het succes van Nintendo's Star Fox voor Nintendo Switch 2 is het de beurt aan een soortgelijke game in de vorm van Wild Blue Skies. De Blue Bombers hebben inmiddels de hangar verlaten, want Wild Blue Skies is nu te koop.

In de on-rails shooter kruipen we in de cockpit van Bowie Stray, leider van de Blue Bombers. Het team van vier is op missie om een einde te maken aan Grimclaws tirannie. Tijdens het avontuur word je bijgestaan door stier Chuck, kangoeroe Roe en baardagame (denk ik) Thorne. Uiteraard is de game voorzien van de nodige functionaliteiten ter bevordering van de herspeelbaarheid. Zo kunnen we commendations verzamelen en worden we beloond met medailles wanneer we bepaalde doelstellingen behalen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Wild Blue Skies is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent een adviesprijs van € 14,99.