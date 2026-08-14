Door Star Fox-geïnspireerde game Wild Blue Skies nu te koop
Na het succes van Nintendo's Star Fox voor Nintendo Switch 2 is het de beurt aan een soortgelijke game in de vorm van Wild Blue Skies. De Blue Bombers hebben inmiddels de hangar verlaten, want Wild Blue Skies is nu te koop.
In de on-rails shooter kruipen we in de cockpit van Bowie Stray, leider van de Blue Bombers. Het team van vier is op missie om een einde te maken aan Grimclaws tirannie. Tijdens het avontuur word je bijgestaan door stier Chuck, kangoeroe Roe en baardagame (denk ik) Thorne. Uiteraard is de game voorzien van de nodige functionaliteiten ter bevordering van de herspeelbaarheid. Zo kunnen we commendations verzamelen en worden we beloond met medailles wanneer we bepaalde doelstellingen behalen.
Wild Blue Skies is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent een adviesprijs van € 14,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik denk dat de aankondiging en release van de Star Fox remake deze studio aardig in de weg heeft gezeten, en flink op hun sales zal inbijten. Wellicht vandaar de lage prijs op release, om toch mensen over te halen het te proberen?
Een nieuwe game voor 14,99 ..... daar zet ik toch mijn vraagtekens bij .
Dit ziet er wel super leuk uit!
Ik kijk uit naar de review.
Tenminste ik hoop dat hier een review van komt. Want ik denk dat velen wel willen weten hoe deze zich staande houd naast star fox.
Als Starfox fan wil ik deze ooit nog wel spelen, maar heb hem eigenlijk liever fysiek🤣 Mocht ik hem alleen digitaal kunnen spelen wacht ik nog ff totdat prijs zakt ( niet dat ie nu duur is, maar digitaal vind ik altijd best zonde van mijn geld…).
Het typische 'mag ik je huiswerk kopiëren' scenario.
Dat is tof dat hij nu ook op andere platformen te koop is