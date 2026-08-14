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Door Star Fox-geïnspireerde game Wild Blue Skies nu te koop

Door Rudy Wijnberg
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Na het succes van Nintendo's Star Fox voor Nintendo Switch 2 is het de beurt aan een soortgelijke game in de vorm van Wild Blue Skies. De Blue Bombers hebben inmiddels de hangar verlaten, want Wild Blue Skies is nu te koop.

In de on-rails shooter kruipen we in de cockpit van Bowie Stray, leider van de Blue Bombers. Het team van vier is op missie om een einde te maken aan Grimclaws tirannie. Tijdens het avontuur word je bijgestaan door stier Chuck, kangoeroe Roe en baardagame (denk ik) Thorne. Uiteraard is de game voorzien van de nodige functionaliteiten ter bevordering van de herspeelbaarheid. Zo kunnen we commendations verzamelen en worden we beloond met medailles wanneer we bepaalde doelstellingen behalen.

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Wild Blue Skies is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent een adviesprijs van € 14,99.

Bron: Balor Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Wild Blue Skies
Wild Blue Skies

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Chuhai Labs

Uitgever

Humble Games

Release

13 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 15:18

Ik denk dat de aankondiging en release van de Star Fox remake deze studio aardig in de weg heeft gezeten, en flink op hun sales zal inbijten. Wellicht vandaar de lage prijs op release, om toch mensen over te halen het te proberen?

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
3 dagen geleden om 15:15

Een nieuwe game voor 14,99 ..... daar zet ik toch mijn vraagtekens bij .

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
3 dagen geleden om 14:54

Dit ziet er wel super leuk uit!

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl13 Meta Builder
3 dagen geleden om 14:50

Ik kijk uit naar de review.
Tenminste ik hoop dat hier een review van komt. Want ik denk dat velen wel willen weten hoe deze zich staande houd naast star fox.

1
Avatar JustB
JustB
lvl3 XP Farmer
3 dagen geleden om 13:54

Als Starfox fan wil ik deze ooit nog wel spelen, maar heb hem eigenlijk liever fysiek🤣 Mocht ik hem alleen digitaal kunnen spelen wacht ik nog ff totdat prijs zakt ( niet dat ie nu duur is, maar digitaal vind ik altijd best zonde van mijn geld…).

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl13 Meta Builder
3 dagen geleden om 12:51

Het typische 'mag ik je huiswerk kopiëren' scenario.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
3 dagen geleden om 12:36

Dat is tof dat hij nu ook op andere platformen te koop is

0
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