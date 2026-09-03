Ervaar first-person folklore horror in Hunter's Moon

De State of Play van 3 september 2026 had ruimte voor bijzondere indiegames. Maak kennis met Hunter's Moon, waarin een heksenjacht centraal staat.

Hier is de propositie: first-person folklore horror. Als je daar wel oren naar hebt, houdt dan Hunter's Moon goed in de gaten. De game biedt een aangrijpend verhaal met een zogenaamde 'heks', genaamd Lilith Thorne, in de hoofdrol. Je moet de nacht zien te overleven zonder in handen te vallen van de heksenjagers, maar dat klusje is natuurlijk niet zomaar geklaard. Stealth en gezond verstand zijn je belangrijkste middelen om de nacht door te komen. Je kan zelfs gebruikmaken van een 'immersive-theatre-inspired eavesdropping mechanic'. Oftewel spits de oren en vergaar op deze manier belangrijke informatie.

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Hunter's Moon is beschikbaar vanaf 26 oktober 2026 voor de PlayStation 5.