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gamescom 2026

Ervaar first-person folklore horror in Hunter's Moon

Door Bram Noteboom
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De State of Play van 3 september 2026 had ruimte voor bijzondere indiegames. Maak kennis met Hunter's Moon, waarin een heksenjacht centraal staat.

Hier is de propositie: first-person folklore horror. Als je daar wel oren naar hebt, houdt dan Hunter's Moon goed in de gaten. De game biedt een aangrijpend verhaal met een zogenaamde 'heks', genaamd Lilith Thorne, in de hoofdrol. Je moet de nacht zien te overleven zonder in handen te vallen van de heksenjagers, maar dat klusje is natuurlijk niet zomaar geklaard. Stealth en gezond verstand zijn je belangrijkste middelen om de nacht door te komen. Je kan zelfs gebruikmaken van een 'immersive-theatre-inspired eavesdropping mechanic'. Oftewel spits de oren en vergaar op deze manier belangrijke informatie.

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Hunter's Moon is beschikbaar vanaf 26 oktober 2026 voor de PlayStation 5.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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