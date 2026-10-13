Escape Academy 2 krijgt releasedatum en komt ook naar PS5

Fans van escape rooms hebben volgende maand een leuke game om naar uit te kijken. Escape Academy 2: Back 2 School verschijnt in november en nu weten we ook wanneer dat precies gaat gebeuren.

Deze sequel draait, net zoals de eerste game, rond een school waar de leerkrachten geobsedeerd zijn door escape rooms. Escape Academy 2 volgt dus hetzelfde concept, maar is tegelijk helemaal anders opgebouwd dan diens voorganger. De sequel krijgt namelijk een openwereldstructuur, waarbij je vrijuit kan ronddwalen op de campus en vervolgens zelf kiest welke puzzels je gaat oplossen. De game werd eerder al aangekondigd voor de XBOX Series X|S en pc, maar nog zonder precieze releasedatum. Ontwikkelaar Coin Crew Games heeft nu een trailer gelost die die datum prijsgeeft... én we krijgen te horen dat de game ook naar de PlayStation 5 zal komen.

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Escape Academy 2: Back 2 School verschijnt op 5 november voor de PlayStation 5 (en vermoedelijk op die dag ook voor de XBOX Series X|S en pc).