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Flinke selectie games komt naar XBOX Game Pass november 2026

Door Bram Noteboom
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De digitale bibliotheek van XBOX Game Pass wordt in november 2026 verder aangevuld met diverse releases. In dit nieuwsbericht staan we stil bij de aankomende launches, features en meer.

Normaliter is het makkelijk om een paradepaardje in de selectie aan te wijzen, maar ditmaal is het een stuk lastiger. De eerste 'wave' aan games voor de online abonnementsdienst van Microsoft is namelijk behoorlijk gevuld met verschillende titels. Van puzzelen in Escape Academy 2: Back 2 School tot schietgrage actie in de 1.0-release van Void/Breaker; er is voor ieder wat wils. We mogen zelfs rekenen op een aantal Day One-releases, zoals de eerdergenoemde titels en Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, Hope in the City en meer. Hieronder lees je dan ook het volledige overzicht:

GameDatumType abonnement
Football Manager 27 PC3 november 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Vampire Crawlers4 november 2026Nu met Game Pass Premium
Void/Breaker4 november 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Escape Academy 2: Back 2 School5 november 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Firefighting Simulator: Ignite5 november 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
MySims Cozy Bundle5 november 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Football Manager 2027 Console10 november 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Warhammer Survivors10 november 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Tanuki: Pon’s Summer10 november 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Hope in the City11 november 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Thronefall11 november 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
John Carpenter’s Toxic Commando12 november 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Aphelion17 november 2026Nu met Game Pass Premium
Paw Patrol: Dino World17 november 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

XBOX Game Pass november 2026 wave 1

Daarnaast laat men weten dat er in-game voordelen te claimen zijn voor Valorant, Microsoft Sudoku en The First Descendant. Nog meer mooi nieuws? De Game Pass Essential-tier wordt op 15 november 2026 uitgebreid met een aantal klassieke XBOX-titels, namelijk:

  • Banjo Kazooie (Cloud and Console)
  • Banjo Tooie (Cloud and Console)
  • Banjo Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud and Console)
  • Gears of War: Judgement (Cloud and Console)
  • Halo: Spartan Assault (Cloud, Console, and PC)
  • Perfect Dark (Cloud and Console)
  • Viva Piñata (Cloud and Console)
  • Viva Piñata: TIP (Cloud and Console)

Helaas moeten we ook afscheid nemen van een aantal XBOX Game Pass-titels. Je hebt wederom tot 15 november 2026 om de volgende games uit te spelen:

  • 1000xResist
  • Barbie Horse Trails
  • Dragon Ball Xenoverse 2
  • Firefighting Simulator – The Squad
  • GoldenEye 007
  • Great God Grove
  • Moonlighter
  • Pigeon Simulator
  • Police Simulator: Patrol Officers
  • Relic Hunters Legend
  • Total Chaos
  • Winter Burrow
  • Wreckfest

Zijn er games die jij tussendoor wilt oppakken? Of gaat alle vrije tijd naar Zelda en GTA VI? Laat het gerust weten.

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5796 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Escape Academy 2: Back 2 School

Ontwikkelaar

Coin Crew Games

Uitgever

iam8bit Presents

Release

5 november 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TommyNL
TommyNL
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Oh man ik hoop dat golden eye een keer naar de ps5 komt. Geen idee hoe de Xbox versie is ten opzichten van de N64 versie, maar ik weet wel dat ik heel blij was in de jaren 90 en mijn N64 :)

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Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Toxic Commando ga ik zeker eens uitproberen voor 19 november. Vanaf die dag ga ik iets anders te spelen hebben.

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