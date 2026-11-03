Flinke selectie games komt naar XBOX Game Pass november 2026
De digitale bibliotheek van XBOX Game Pass wordt in november 2026 verder aangevuld met diverse releases. In dit nieuwsbericht staan we stil bij de aankomende launches, features en meer.
Normaliter is het makkelijk om een paradepaardje in de selectie aan te wijzen, maar ditmaal is het een stuk lastiger. De eerste 'wave' aan games voor de online abonnementsdienst van Microsoft is namelijk behoorlijk gevuld met verschillende titels. Van puzzelen in Escape Academy 2: Back 2 School tot schietgrage actie in de 1.0-release van Void/Breaker; er is voor ieder wat wils. We mogen zelfs rekenen op een aantal Day One-releases, zoals de eerdergenoemde titels en Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, Hope in the City en meer. Hieronder lees je dan ook het volledige overzicht:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Football Manager 27 PC
|3 november 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Vampire Crawlers
|4 november 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Void/Breaker
|4 november 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Escape Academy 2: Back 2 School
|5 november 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Firefighting Simulator: Ignite
|5 november 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|MySims Cozy Bundle
|5 november 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Football Manager 2027 Console
|10 november 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Warhammer Survivors
|10 november 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Tanuki: Pon’s Summer
|10 november 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Hope in the City
|11 november 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Thronefall
|11 november 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|John Carpenter’s Toxic Commando
|12 november 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Aphelion
|17 november 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Paw Patrol: Dino World
|17 november 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Daarnaast laat men weten dat er in-game voordelen te claimen zijn voor Valorant, Microsoft Sudoku en The First Descendant. Nog meer mooi nieuws? De Game Pass Essential-tier wordt op 15 november 2026 uitgebreid met een aantal klassieke XBOX-titels, namelijk:
- Banjo Kazooie (Cloud and Console)
- Banjo Tooie (Cloud and Console)
- Banjo Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud and Console)
- Gears of War: Judgement (Cloud and Console)
- Halo: Spartan Assault (Cloud, Console, and PC)
- Perfect Dark (Cloud and Console)
- Viva Piñata (Cloud and Console)
- Viva Piñata: TIP (Cloud and Console)
Helaas moeten we ook afscheid nemen van een aantal XBOX Game Pass-titels. Je hebt wederom tot 15 november 2026 om de volgende games uit te spelen:
- 1000xResist
- Barbie Horse Trails
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Firefighting Simulator – The Squad
- GoldenEye 007
- Great God Grove
- Moonlighter
- Pigeon Simulator
- Police Simulator: Patrol Officers
- Relic Hunters Legend
- Total Chaos
- Winter Burrow
- Wreckfest
Zijn er games die jij tussendoor wilt oppakken? Of gaat alle vrije tijd naar Zelda en GTA VI? Laat het gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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