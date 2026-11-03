Deze veertien games verlaten binnenkort XBOX Game Pass

Hoewel elke maand prachtige nieuwe titels toegevoegd worden aan de bibliotheek van XBOX Game Pass, staat daar tegenover dat een aantal games ook weer weggaan. Deze maand zijn veertien games straks niet meer 'gratis' beschikbaar voor XBOX Game Pass-abonnementhouders.

Voor fans van simulatiegames kan dit een pijnlijke klap zijn. Binnenkort moet je gedag zeggen tegen een aantal games behorend tot dit genre. Voor fans van actiegames geldt hetzelfde in tegenoverstelling tot Barbie-fans die maar één game verliezen. De veertien games die officieel de Game Pass-bibliotheek gaan verlaten zijn:

Football Manager 26

Barbie Horse Trails

Great God Grove

GoldenEye 007

Firefighting Simulator: The Squad

Winter Burrow

Wreckfest

1000xResist

Pigeon Simulator

Police Simulator: Patrol Officers

Relic Hunter Legends

Moonlighter

Total Chaos

Dragon Ball Xenoverse 2

Total Chaos

Staat er een game op de lijst die jij gaat missen? Vertel ons in de comments wat jij van deze gamesselectie vindt. Later vandaag wordt de Game Pass line-up weer uitgebreid en natuurlijk lees je er dan alles over op Gameliner.