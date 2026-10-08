Escape the Backrooms-updates bieden skins en nieuwe levels

Niet één maar twee updates staan op de planning voor Escape the Backrooms. Check hier welke content op je te wachten staat!

Mocht je tijdens het spelen van Escape the Backrooms vooral denken 'I like it here', dan heeft ontwikkelaar Blackbird Interactive goed nieuws voor je. Er staan maar liefst twee duchtige contentupdates te wachten op de spelers van de casual multiplayer horrorgame. In oktober 2026 komt Update 1 te verschijnen. Deze feature biedt spelers nieuwe customization-opties in de vorm van skins. In december 2026 wordt Update 2 vrijgegeven. Dit is een grotere contentdrop met nieuwe levels. Het wordt niet voor niets de 'After Party Update' genoemd, want spelers kunnen zich opmaken voor een goed feestje met elkaar.

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Escape the Backrooms is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De multiplayergame valt ook te spelen via XBOX Game Pass.