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The Triple-i Initiative 2026

Escape the Backrooms-updates bieden skins en nieuwe levels

Door Bram Noteboom
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Niet één maar twee updates staan op de planning voor Escape the Backrooms. Check hier welke content op je te wachten staat!

Mocht je tijdens het spelen van Escape the Backrooms vooral denken 'I like it here', dan heeft ontwikkelaar Blackbird Interactive goed nieuws voor je. Er staan maar liefst twee duchtige contentupdates te wachten op de spelers van de casual multiplayer horrorgame. In oktober 2026 komt Update 1 te verschijnen. Deze feature biedt spelers nieuwe customization-opties in de vorm van skins. In december 2026 wordt Update 2 vrijgegeven. Dit is een grotere contentdrop met nieuwe levels. Het wordt niet voor niets de 'After Party Update' genoemd, want spelers kunnen zich opmaken voor een goed feestje met elkaar.

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Escape the Backrooms is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De multiplayergame valt ook te spelen via XBOX Game Pass.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Escape the Backrooms

Ontwikkelaar

Fancy Games, Blackbird Interactive

Uitgever

Secret Mode

Release

11 augustus 2022

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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