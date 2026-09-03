Fate/EXTRA Record krijgt trailer en eindelijk ook releasedatum

Eerder dit jaar kregen we het 'niet zo leuke' nieuws dat Fate/EXTRA Record voor een onbepaalde tijd zou uitgesteld worden. Achter de schermen vonden heel wat veranderingen plaats en de oorspronkelijke release window werd niet gehaald. De game laat nu opnieuw van zich horen!

Nieuwe beelden en releasedatum voor Fate/EXTRA onthuld

Fate/EXTRA Record is een moderne remake van Fate/EXTRA, een game die oorspronkelijk uitkwam in 2010 voor de PlayStation Portable. Deze remake werd al in 2020 aangekondigd, maar de ontwikkeling ervan verliep niet zo soepel. Tijdens State of Play dook de game echter opnieuw op met een gloednieuwe trailer: de 'Holy Grail' oorlog is weer van start gegaan en jij moet die uiteraard zien te winnen! Verrassend genoeg had de trailer óók een releasedatum voor ons in petto en die ligt slechts enkele maanden van ons verwijderd. Bekijk hem hieronder.

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Fate/EXTRA Record zal verkrijgbaar zijn vanaf 28 januari voor de PlayStation 4 & 5, Switch en pc.